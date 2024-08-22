Песни с Бутусовым, кино и стихи: публикуем афишу Перми на выходные

Самым массовым событием конца недели в Перми станет «Ночь города» с концертом Вячеслава Бутусова и световым шоу на набережной. Но выходные гораздо богаче на мероприятия, чем может показаться на первый взгляд. URA.RU собрало для вас самое интересное.
Стихи по всей Перми
Сегодня стартует литературный фестиваль «Компрос». Он продлится до 25 августа и пройдет как на закрытых, так и на уличных площадках. Поэтические чтения на «Корабле поэтов» на Каме, слэм прозаиков и поэтов, конкурс видеопоэзии и встречи с именитыми гостями — все это ждет любителей литературы. Просто любопытсвующие могут присоединиться в пятницу в 18:30 к арт-параду, который прошествует по Комсомольскому проспекту от Парка Горького до Соборной площади. Поэты будут читать стихи, актеры — монологи, а музыканты играть. Полная программа «Компроса» здесь.
Кино и днем и ночью
24 августа Пермский край присоединяется к акции «Ночь кино». Бесплатные показы пройдут в 138 социальных кинозалах по всему региону. Желающим покажут «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Воздух» Алексея Германа-младшего и «По щучьему велению» Александра Войтинского.
День кино отметят в Перми уже на следующей неделе — 27 августа. Но о регистрации на события надо позаботится уже сейчас. В киноцентре «Кристалл» пройдут лекции, экскурсии, кинопоказы, воркшопы и мастер-классы. Программа здесь.
Отдельный фестиваль «День кино» пройдет 23, 25 и 27 августа в частной филармонии «Триумф» и пространстве «Ильтюзион». Уже сегодня здесь покажут ленту «Вы меня видели?» с Никитой Ефремовым. Фильм снимали в Перми, его представит режиссер. Программа всех событий здесь.
Скандальный баскетбол
В Перми продолжается розыгрыш баскетбольного Кубка Дружбы. Скандал с фейковой сборной Колумбии только привлек к турниру больше внимания. Основная борьба за трофей еще впереди. 23 августа вечером играют сборные Венесуэлы и России. Продолжится турнир в воскресенье.
«Ночь города»
Глобальное завершение лета состоится в Перми на эспланаде и набережной Камы. В 22:00 на площади перед Театром-Театром пройдет большой музыкальный концерт, его хедлайнером станет Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с шоу, посвященным 40-летию легендарной группы Nautilus Pompilius. В полночь основные события перенесутся на бережную Камы, где устроят масштабное световое шоу. В нем примут участие парусные яхты и воздушные шары.
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