19 августа 2024

В Перми режиссер представит премьеру снятого в городе фильма «Вы меня видели?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Показ состоится 23 августа
Показ состоится 23 августа Фото:

В Перми покажут фильм режиссера Екатерины Волковой «Вы меня видели?», который в 2023 году снимался в городе. Региональная премьера ленты с Никитой Ефремовым в главной роли состоится в рамках фестиваля «День кино». После показа пермяки смогут пообщаться режиссером.

«23 августа, фильм „Вы меня видели?“ представит режиссер. После показа — обсуждение фильма вместе с режиссером», — говорится в анонсе показа.

Как ранее рассказывало URA.RU, ленту снимали в 2023 году в Перми и на территории края. Фильм рассказывает историю семьи, в которой пропадает младшая дочь. Мать организует поездку, чтобы ее отыскать, но в это время сбегает старшая дочь.

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В Перми покажут фильм режиссера Екатерины Волковой «Вы меня видели?», который в 2023 году снимался в городе. Региональная премьера ленты с Никитой Ефремовым в главной роли состоится в рамках фестиваля «День кино». После показа пермяки смогут пообщаться режиссером. «23 августа, фильм „Вы меня видели?“ представит режиссер. После показа — обсуждение фильма вместе с режиссером», — говорится в анонсе показа. Как ранее рассказывало URA.RU, ленту снимали в 2023 году в Перми и на территории края. Фильм рассказывает историю семьи, в которой пропадает младшая дочь. Мать организует поездку, чтобы ее отыскать, но в это время сбегает старшая дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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