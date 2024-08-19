В Перми режиссер представит премьеру снятого в городе фильма «Вы меня видели?»

В Перми покажут фильм режиссера Екатерины Волковой «Вы меня видели?», который в 2023 году снимался в городе. Региональная премьера ленты с Никитой Ефремовым в главной роли состоится в рамках фестиваля «День кино». После показа пермяки смогут пообщаться режиссером.
«23 августа, фильм „Вы меня видели?“ представит режиссер. После показа — обсуждение фильма вместе с режиссером», — говорится в анонсе показа.
Как ранее рассказывало URA.RU, ленту снимали в 2023 году в Перми и на территории края. Фильм рассказывает историю семьи, в которой пропадает младшая дочь. Мать организует поездку, чтобы ее отыскать, но в это время сбегает старшая дочь.
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