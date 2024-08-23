Челябинский суд признал законной продажу акций экс-замгубернатора в «Рависе»

Арбитражный суд Челябинской области признал действительной сделку по продаже акций агрохолдинга «Равис», принадлежавших бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову. Такой вывод следует из данных суда. «Уральская агропромышленная группа» (»УАГ») признана законным собственником.
«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено на сайте арбитража.
«Равис» инициировал спор в феврале. Агрохолдинг пытался доказать, что сделка являлась притворной. Иск подан к самому Косилову, двум его родственникам и покупателю акций — «УАГ». Оспаривался первоначальный обмен акций Сбербанка на принадлежавшие Косилову бумаги «Рависа» и последующая продажа основного пакета бывшего вице-губернатора. Права и обязанности покупателя доли бывшего чиновника «Равис» намеревался перевести на себя.
«Мы решением суда удовлетворены. Суд максимально полно исследовал представленные доказательства. Вынес обоснованное решение», — прокомментировали URA.RU в «УАГ».
В суде рассматривается несколько исков. Часть из них подал покупатель бизнеса. «УАГ» столкнулась с нежеланием партнеров по «Равису» ввести в состав органов управления агрохолдинга своих представителей. Также руководство компании не пожалело предоставить новым собственникам хозяйственную и отчетную документацию.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Рависа». Ответ к моменту публикации не поступил. Дозвониться до Кислова оперативно не удалось.
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