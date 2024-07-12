Акции челябинского «Рависа» новый владелец получил в обмен на бумаги Сбербанка

Часть акций агрохолдинга «Равис» из Челябинской области новый собственник, «Уральская агропромышленная группа» (»УАГ»), получил в обмен на бумаги Сбербанка. Как 12 июля URA.RU заявили в пресс-службе покупателя, эти данные партнеры по бизнесу теперь проверяют.
«Предполагаем, что коллеги хотят убедиться, что „УАГ“ действительно владел акциям Сбербанка и передал их в рамках мены бумаг „Рависа“ на акции Сбербанка», — уточнили URA.RU в офисе «УАГ». Данные юристам агрохолдинга новый владелец предоставил добровольно.
В суде «Равис» заявил ходатайство, чтобы истребовать документы по нескольким пунктам. В «УАГ» сообщили, что суд удовлетворил лишь один пункт. С депозитарного счета «УАГ» в Сбербанке будет предоставлена выписка с момента открытия счета до момента заключения договора мены с супругами Асановыми. Согласно данным суда, это произошло в ноябре 2023 года.
Получив сведения от «УАГ», «Равис» отказался от требований к семье бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. В определении суда значится, что мотивом для отзыва заявления стало предоставление информации «УАГ».
«Равис» настаивает на притворности сделки, после которой 41,2% акций семьи Косилова перешли к «УАГ». Пока идут судебные процессы, челябинский агрохолдинг не может избирать новый состав совета директоров и ревизионной комиссии. Ограничения суд наложил по требованию «УАГ».
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