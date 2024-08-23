Челябинцев предупредили о выходе лосей на трассы

У лосей начался период гона Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о выходе лосей на дорогу, у которых с конца августа до начала октября начинается период гона. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«С конца августа до начала октября на дороги часто выходят лоси. В это время у животных длится период гона», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Экологи пояснили, что чаще всего встречи с лосями происходят вечером или ночью. Именно тогда самцы ищут самок. Днем же они отдыхают и набираются сил.

«В поисках самок самцы могут за сутки преодолевать десятки и сотни километров, не обращая внимания ни на какие препятствия. Поэтому на трассах около леса автомобилистам нужно быть особенно внимательными и осторожными, снижать скорость», — добавили в пресс-службе ведомства.

Экологи отметили, что у лосей длинные ноги, поэтому основная масса животного находится высоко. При столкновении с автомобилем удар приходится на лобовое стекло и крышу, что значительно выше подушек безопасности. на скорости 70 километров в час травмы водителя и пассажира могут быть смертельными. Если вы заметили лося на обочине, снижайте скорость и ждите. Не нужно пытаться его отпугнуть, лось может атаковать людей или автомобиль.

Осенью 2023 года лось спровоцировал массовое ДТП на челябинской трассе. В каслинском районе груовик врезался в лося и съехал в кювет, автомобили Toyota и Hyundai также попали в это ДТП, при этом последний автомобиль перевернулся. Животное не выжило, люди получили травмы.