Россельхознадзор установил карантин в районе ХМАО из-за опасных насекомых

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Кондинском районе насекомых, которые уничтожают лес. Для того, чтобы предотвратить распространение вредителей, в зараженной зоне ввели карантин.
«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в ходе проведения мониторинга в Кондинском районе на площади 3321 га выявлены очаги трех карантинных объектов: черный сосновый усач, большой черный еловый усач, малый черный еловый усач. В связи с обнаружением очагов вредителей и в целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов по всем выявленным объектам установлены карантинные фитосанитарные зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы», — сообщил Россельхознадзор на официальном сайте.
Черные усачи считаются самыми опасными вредителями хвойного леса. Большие жуки с длинными усами питаются древесиной: личинки прогрызают ходы в стволе дерева, а взрослые особи обгрызают кору. От воздействия насекомых молодые растения гибнут, а древесина приходит в негодность. Часто самки откладывают личинки в срубленные деревья, пиломатериалы, ухудшая их качество. Вывозить древесину из карантинной зоны можно только при наличии карантинного сертификата, который получают после проверки товара специалистами.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО испугались стаи насекомых в магазине. Жуки облепили витрины и прилавки.
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