Жилой дом поврежден в Волгоградской области после атаки БПЛА

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ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область, БПЛА повредил дом, заявил Бочаров
ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область, БПЛА повредил дом, заявил Бочаров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Российские средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники. 

«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ,» — заявил губернатор. Его слова передает администрация региона в telegram-канале.

Бочаров также сообщил, что в результате уничтожения БПЛА, обломками повреждены повреждены жилой дом и два нежилых строения в Еланском районе. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. БПЛА противника был сбит у Ярославля. Разрушений и пострадавших нет.

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ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Российские средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники.  «Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ,» — заявил губернатор. Его слова передает администрация региона в telegram-канале. Бочаров также сообщил, что в результате уничтожения БПЛА, обломками повреждены повреждены жилой дом и два нежилых строения в Еланском районе. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные службы. Ранее ВСУ предприняли попытку атаки нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. БПЛА противника был сбит у Ярославля. Разрушений и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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