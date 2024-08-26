Жилой дом поврежден в Волгоградской области после атаки БПЛА

ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Российские средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники.
«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ,» — заявил губернатор. Его слова передает администрация региона в telegram-канале.
Бочаров также сообщил, что в результате уничтожения БПЛА, обломками повреждены повреждены жилой дом и два нежилых строения в Еланском районе. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаки нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. БПЛА противника был сбит у Ярославля. Разрушений и пострадавших нет.
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