25 августа 2024
24 августа 2024

В Перми горожан напугала змея около остановки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Змею заметили в Кировском районе Перми
Змею заметили в Кировском районе Перми Фото:

В Кировском районе Перми местные жители повстречали неизвестную змею. Видео с ней они поделились в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Замечена змея. Обнаружена около остановки „Кировоградская“», — говорится в посте. В комментариях к публикации пользователи успокоили, что змея на видео безобидная. «Не кусается, не ядовитый. Это ужик!», — заметила одна из подписчиц группы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые обнаружили в крае водяных ужей. Обычно они обитают в лиманах Приазовья и в Крыму.

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В Кировском районе Перми местные жители повстречали неизвестную змею. Видео с ней они поделились в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Замечена змея. Обнаружена около остановки „Кировоградская“», — говорится в посте. В комментариях к публикации пользователи успокоили, что змея на видео безобидная. «Не кусается, не ядовитый. Это ужик!», — заметила одна из подписчиц группы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые обнаружили в крае водяных ужей. Обычно они обитают в лиманах Приазовья и в Крыму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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