Змею заметили в Кировском районе Перми
В Кировском районе Перми местные жители повстречали неизвестную змею. Видео с ней они поделились в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Замечена змея. Обнаружена около остановки „Кировоградская“», — говорится в посте. В комментариях к публикации пользователи успокоили, что змея на видео безобидная. «Не кусается, не ядовитый. Это ужик!», — заметила одна из подписчиц группы.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые обнаружили в крае водяных ужей. Обычно они обитают в лиманах Приазовья и в Крыму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!