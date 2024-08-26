В Кремле прокомментировали смерть советника по безопасности Reuters в результате удара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить, кто виновен в гибели британского журналиста Reuters Райана Эванса, который пропал после удара по Краматорску в Донбассе. По его словам, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, в то время как журналист погиб при ударе по гостинице «Сапфир».
«Никакой ясности нет. Удары РФ наносятся по объектам военной инструкторы», — заявил пресс-секретарь в разговоре с журналистом URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Донбассе погиб советник по безопасности Reuters. Он числится пропавшим без вести после удара по Краматорску.
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