В Кремле прокомментировали смерть советника по безопасности Reuters в результате удара

Песков: в гибели британского журналиста никакой ясности нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков не знает как погиб журналист Reuters погиб в Краматорске
Песков не знает как погиб журналист Reuters погиб в Краматорске Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить, кто виновен в гибели британского журналиста Reuters Райана Эванса, который пропал после удара по Краматорску в Донбассе. По его словам, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, в то время как журналист погиб при ударе по гостинице «Сапфир».

«Никакой ясности нет. Удары РФ наносятся по объектам военной инструкторы», — заявил пресс-секретарь в разговоре с журналистом URA.RU. 

Ранее сообщалось, что в Донбассе погиб советник по безопасности Reuters. Он числится пропавшим без вести после удара по Краматорску.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить, кто виновен в гибели британского журналиста Reuters Райана Эванса, который пропал после удара по Краматорску в Донбассе. По его словам, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, в то время как журналист погиб при ударе по гостинице «Сапфир». «Никакой ясности нет. Удары РФ наносятся по объектам военной инструкторы», — заявил пресс-секретарь в разговоре с журналистом URA.RU.  Ранее сообщалось, что в Донбассе погиб советник по безопасности Reuters. Он числится пропавшим без вести после удара по Краматорску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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