ВС РФ ударили «Искандерами» по гостинице с иностранными наемниками в Краматорске. Фотогалерея

ВС РФ ударили «Искандерами» по гостинице с иностранными наемниками в Краматорске
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Гостиница «Сапфир» в Краматорске являлась пунктом дислокации иностранных наемников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия с помощью «Искандеров» уничтожила пункт дислокации ВСУ и иностранных намеников в гостинице «Сапфир» в Краматорске (ДНР), сообщили в российских СМИ и мониторинговых каналах. Фотографии разрушенной гостиницы и последствий удара ВКС России — в материале URA.RU.

«ВКС России минувшей ночью нанесли удар с применением ОТРК „Искандер“ по пункту дислокации наемников Иностранного легиона в Краматорске», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на мониторинговые каналы и военкоров. там добавили, что этот пункт был организован около пяти дней назад. Некоторые украинские СМИ утверждают, что в здании находились иностранные журналисты Reuters. В результате обстрела двое из них получили ранения, а еще один — пропал.

В СМИ сообщили, что точное количество уничтоженных бойцов неизвестно. Однако ранее Минобороны РФ заявляли об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников в ходе СВО на Украине. По данным ведомства, в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, еще в 147 районах ВКС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ.

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Российская армия с помощью «Искандеров» уничтожила пункт дислокации ВСУ и иностранных намеников в гостинице «Сапфир» в Краматорске (ДНР), сообщили в российских СМИ и мониторинговых каналах. Фотографии разрушенной гостиницы и последствий удара ВКС России — в материале URA.RU. «ВКС России минувшей ночью нанесли удар с применением ОТРК „Искандер“ по пункту дислокации наемников Иностранного легиона в Краматорске», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на мониторинговые каналы и военкоров. там добавили, что этот пункт был организован около пяти дней назад. Некоторые украинские СМИ утверждают, что в здании находились иностранные журналисты Reuters. В результате обстрела двое из них получили ранения, а еще один — пропал. В СМИ сообщили, что точное количество уничтоженных бойцов неизвестно. Однако ранее Минобороны РФ заявляли об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников в ходе СВО на Украине. По данным ведомства, в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, еще в 147 районах ВКС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ.
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