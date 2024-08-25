ТАСС: советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске

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В результате обстрела в Краматорске погиб советник по безопасности журналистов агентства Reuters
В результате обстрела в Краматорске погиб советник по безопасности журналистов агентства Reuters Фото:
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Советник по безопасности журналистов агентства Reuters погиб в результате атаки в Краматорске, находящемся на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил источник в агентстве.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности», — рассказал источник в Reuters ТАСС. Он добавил, что на данный момент это является предварительной информацией. 

Ранее сообщалось, что российская армия с помощью «Искандеров» уничтожила пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в гостинице «Сапфир» в Краматорске (ДНР). URA.RU публиковало фотографии с места происшествия. Reuters писало, что после предполагаемого ракетного удара по Краматорску 25 августа сотрудник пропал без вести. 

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Советник по безопасности журналистов агентства Reuters погиб в результате атаки в Краматорске, находящемся на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил источник в агентстве. «Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности», — рассказал источник в Reuters ТАСС. Он добавил, что на данный момент это является предварительной информацией.  Ранее сообщалось, что российская армия с помощью «Искандеров» уничтожила пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в гостинице «Сапфир» в Краматорске (ДНР). URA.RU публиковало фотографии с места происшествия. Reuters писало, что после предполагаемого ракетного удара по Краматорску 25 августа сотрудник пропал без вести. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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