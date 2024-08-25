ТАСС: советник по безопасности Reuters погиб в Краматорске

Советник по безопасности журналистов агентства Reuters погиб в результате атаки в Краматорске, находящемся на территории, контролируемой Киевом. Об этом сообщил источник в агентстве.
«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности», — рассказал источник в Reuters ТАСС. Он добавил, что на данный момент это является предварительной информацией.
Ранее сообщалось, что российская армия с помощью «Искандеров» уничтожила пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в гостинице «Сапфир» в Краматорске (ДНР). URA.RU публиковало фотографии с места происшествия. Reuters писало, что после предполагаемого ракетного удара по Краматорску 25 августа сотрудник пропал без вести.
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