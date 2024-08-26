В Перми судят членов ОПГ по делу о незаконном обороте 25 килограммов наркотиков

В Перми будут судить членов организованной преступной группы по делу о незаконном обороте свыше 25 килограммов наркотических средств. Торговля запрещенными веществами шла через различные мессенджеры и интернет-площадки. Преступники действовали на территории Пермского края, а также Свердловской, Курганской областей, Татарстана и других регионов РФ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«Злоумышленники оборудовали многочисленные тайники-закладки для последующего сбыта наркотических средств потребителям. После задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов изъято из мест хранения более 25 кг различных видов запрещенных веществ», — информирует прокуратура Пермского края.
Двум участникам ОПГ предъявлены обвинения по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 — п.п. «а», «г» ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ) а также в отмывании денежных средств (ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ). Доход фигурантов уголовного дела от реализации наркотиков превысил 2 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Перми.
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