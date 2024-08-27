После школьной линейки юным челябинцам предлагают пойти на фестивали Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске День знаний отметят двумя фестивалями, концертами кавер-групп и интерактивными играми. Для школьников организуют бесплатное украшение аквагримом, танцевальные программы, шоу мыльных пузырей и сладкой ваты, а также мастер-классы. О том, где можно будет отправиться в виртуальное путешествие по региону, сфотографироваться с ростовыми куклами и получить подарки — в материале URA.RU.

В День знаний пройдут два фестиваля

Фестиваль «Городская линейка» пройдет 1 сентября в парке имени Гагарина. На сцене летнего театра для школьников и их родителей организуют концерт и розыгрыш канцелярии. На территории парка расположатся интерактивные площадки и фотозоны. Также запланированы мастер-классы, ярмарка кружков и различных секций, где можно будет подобрать подходящее для ребенка занятие.

1 сентября стартует фестиваль книги и чтения для всех возрастов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фестиваль «Челябинск Читающий» для всех возрастов состоится 1 сентября на Кировке. В рамках феста для челябинцев подготовят семь площадок. На одной из них научат готовить и расскажут секреты кухонь разных стран. Также пройдет встреча с психологом, виртуальное путешествие по региону, настольные игры и квесты с призами. Участие в фестивале бесплатное.

В горсаду имени Пушкина также отметят начало учебного года. 1 сентября там стартует театрализованная концертно-игровая программа «Здравствуй, школа». В программе заявлены: музыка, песни, танцы и активные игры.

ТРК «Елки» приглашают детей на бесплатный интерактив «Первоклассный дэнс» в честь Дня Знаний. Организаторы подготовили шоу с ростовой куклой, танцевальный флешмоб и квест на тему технологий будущего. Уточняется, что на празднике будет работать фотограф.

Начало учебного года продолжат отмечать 2 сентября

Центр активного отдыха «Пандора парк» 2 сентября организует для детей праздник, на котором покажут брейк-данс шоу и мастер-класс. Там же пройдет шоу подушек, музыкальный челлендж и развлекательная программа с известным блогером. Цена посещения — 450 рублей.

Шоу мыльных пузырей пройдет в двух челябинских развлекательных комплексах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ТРК «Фокус» и «Мегаполисе» 2 сентября пройдут шоу мыльных пузырей и сладкой ваты, творческие мастер-классы, перформансы, а также розыгрыши подарков, выступления кавер-групп и диджеев. В «Мегаполисе» выступит кавер-проект VMESTE, в «Фокусе» — Anima. Праздники будут сопровождаться фотосессией с разными персонажами и аквагримом. Участие бесплатное.

В городских библиотеках также стартуют мероприятия, посвященные началу школы. В библиотеке имени Преображенской пройдет викторина «Страна знаний», в детской библиотеке №4 устроят конкурсы и игры с загадками. Гостей ждет и библиотека №11, где покажут обзор на книги, загадки и стихи о учебных предметах. Мастер-класс «Здравствуй, осень!» пройдет в детской библиотеке №7. Там сделают открытку ко Дню знаний в технике бумагопластика. Все программы запланированы 2 сентября.