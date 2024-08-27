27 августа 2024

В Екатеринбурге взлетели зарплаты флористов к 1 Сентября

В Екатеринбурге флористам предлагают до 120 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочные магазины. Екатеринбург, флорист, сбор букета, цветы
Помимо хорошей оплаты сотрудника ждут скидки на товары и обучение Фото:

Перед Днем знаний в Екатеринбурге выросли зарплаты флористов — им предлагают до 120 тысяч рублей, если у них есть опыт работы более одного года. Хотя ранее специалистам озвучивали другую сумму — в среднем около 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».

«В обязанности будущего сотрудника будут входить оформление букетов и композиций, прием, уход и инвентаризация и работа с покупателями. Компания готова предоставить униформу, скидки в компании и обучение», — пояснили в пресс-службе. Кандидата ждет сменный рабочий график.

В 2024 году перед 14 февраля флористам повышали зарплаты — в среднем до 32 361 рублей (при различных видах графиков). Также перед праздником увеличивался спрос на 84%.

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Перед Днем знаний в Екатеринбурге выросли зарплаты флористов — им предлагают до 120 тысяч рублей, если у них есть опыт работы более одного года. Хотя ранее специалистам озвучивали другую сумму — в среднем около 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы». «В обязанности будущего сотрудника будут входить оформление букетов и композиций, прием, уход и инвентаризация и работа с покупателями. Компания готова предоставить униформу, скидки в компании и обучение», — пояснили в пресс-службе. Кандидата ждет сменный рабочий график. В 2024 году перед 14 февраля флористам повышали зарплаты — в среднем до 32 361 рублей (при различных видах графиков). Также перед праздником увеличивался спрос на 84%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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