В Екатеринбурге взлетели зарплаты флористов к 1 Сентября

В Екатеринбурге флористам предлагают до 120 тысяч рублей

28 августа 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Помимо хорошей оплаты сотрудника ждут скидки на товары и обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU Перед Днем знаний в Екатеринбурге выросли зарплаты флористов — им предлагают до 120 тысяч рублей, если у них есть опыт работы более одного года. Хотя ранее специалистам озвучивали другую сумму — в среднем около 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы». «В обязанности будущего сотрудника будут входить оформление букетов и композиций, прием, уход и инвентаризация и работа с покупателями. Компания готова предоставить униформу, скидки в компании и обучение», — пояснили в пресс-службе. Кандидата ждет сменный рабочий график. В 2024 году перед 14 февраля флористам повышали зарплаты — в среднем до 32 361 рублей (при различных видах графиков). Также перед праздником увеличивался спрос на 84%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед Днем знаний в Екатеринбурге выросли зарплаты флористов — им предлагают до 120 тысяч рублей, если у них есть опыт работы более одного года. Хотя ранее специалистам озвучивали другую сумму — в среднем около 32 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы». «В обязанности будущего сотрудника будут входить оформление букетов и композиций, прием, уход и инвентаризация и работа с покупателями. Компания готова предоставить униформу, скидки в компании и обучение», — пояснили в пресс-службе. Кандидата ждет сменный рабочий график. В 2024 году перед 14 февраля флористам повышали зарплаты — в среднем до 32 361 рублей (при различных видах графиков). Также перед праздником увеличивался спрос на 84%.