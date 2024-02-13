В Екатеринбурге перед 14 февраля резко начали искать флористов и кондитеров

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Цветочные магазины. Екатеринбург, флорист, сбор букета, цветы
Кроме роста спроса также увеличились средние предлагаемые зарплаты для специалистов (архивное фото) Фото:

Накануне Дня влюбленных в Екатеринбурге на 84% увеличился спрос работодателей на флористов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».

«В 2024 году в Екатеринбурге перед 14 февраля вырос спрос работодателей на флористов на 84% по сравнению с прошлым годом. Также увеличились средние предлагаемые зарплаты до 32 361 рублей (при различных видах графиков)», — говорится в сообщении.

Также перед праздниками значительно вырос спрос на кондитеров. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем в аналогичный период 2023 года. Средние зарплатные предложения выросли на на 18% и достигли отметки 46 808 рублей.

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Накануне Дня влюбленных в Екатеринбурге на 84% увеличился спрос работодателей на флористов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В 2024 году в Екатеринбурге перед 14 февраля вырос спрос работодателей на флористов на 84% по сравнению с прошлым годом. Также увеличились средние предлагаемые зарплаты до 32 361 рублей (при различных видах графиков)», — говорится в сообщении. Также перед праздниками значительно вырос спрос на кондитеров. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем в аналогичный период 2023 года. Средние зарплатные предложения выросли на на 18% и достигли отметки 46 808 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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