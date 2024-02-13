В Екатеринбурге перед 14 февраля резко начали искать флористов и кондитеров

13 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Кроме роста спроса также увеличились средние предлагаемые зарплаты для специалистов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Накануне Дня влюбленных в Екатеринбурге на 84% увеличился спрос работодателей на флористов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В 2024 году в Екатеринбурге перед 14 февраля вырос спрос работодателей на флористов на 84% по сравнению с прошлым годом. Также увеличились средние предлагаемые зарплаты до 32 361 рублей (при различных видах графиков)», — говорится в сообщении. Также перед праздниками значительно вырос спрос на кондитеров. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем в аналогичный период 2023 года. Средние зарплатные предложения выросли на на 18% и достигли отметки 46 808 рублей.

Накануне Дня влюбленных в Екатеринбурге на 84% увеличился спрос работодателей на флористов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». «В 2024 году в Екатеринбурге перед 14 февраля вырос спрос работодателей на флористов на 84% по сравнению с прошлым годом. Также увеличились средние предлагаемые зарплаты до 32 361 рублей (при различных видах графиков)», — говорится в сообщении. Также перед праздниками значительно вырос спрос на кондитеров. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем в аналогичный период 2023 года. Средние зарплатные предложения выросли на на 18% и достигли отметки 46 808 рублей.