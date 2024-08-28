Украинским военкомам разрешили расстреливать гражданских

28 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Изменения последовали после нападения неизвестного на сотрудников ТЦК Фото: Министерство обороны Великобритании Украинским военкомам разрешено открывать огонь на поражение по гражданским лицам, если они представляют угрозу для сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинское название военкоматов). Об этом сообщили в пресс-релизе одного из областных ТЦК. «Сотрудники ведомства могут спокойно открывать огонь на поражение, если сочтут действия потенциальных мобилизованных опасными для жизни», — написали в посте официального telegram-канала ТЦК Волынской области. Информация о новых правилах применения оружия была размещена после инцидента в Луцке. Недавно в украинском Луцке произошла перестрелка между неизвестным и военнослужащими, которые несли службу на одном из объектов города. Огонь был открыт по сотрудникам ТЦК, однако официальных подтверждений этому нет. В результате перестрелки один из военных получил ранение, а неизвестный скрылся с места происшествия, сообщает МК.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинским военкомам разрешено открывать огонь на поражение по гражданским лицам, если они представляют угрозу для сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинское название военкоматов). Об этом сообщили в пресс-релизе одного из областных ТЦК. «Сотрудники ведомства могут спокойно открывать огонь на поражение, если сочтут действия потенциальных мобилизованных опасными для жизни», — написали в посте официального telegram-канала ТЦК Волынской области. Информация о новых правилах применения оружия была размещена после инцидента в Луцке. Недавно в украинском Луцке произошла перестрелка между неизвестным и военнослужащими, которые несли службу на одном из объектов города. Огонь был открыт по сотрудникам ТЦК, однако официальных подтверждений этому нет. В результате перестрелки один из военных получил ранение, а неизвестный скрылся с места происшествия, сообщает МК.RU