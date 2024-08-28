Украинским военкомам разрешили расстреливать гражданских

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
Изменения последовали после нападения неизвестного на сотрудников ТЦК Фото:

Украинским военкомам разрешено открывать огонь на поражение по гражданским лицам, если они представляют угрозу для сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинское название военкоматов). Об этом сообщили в пресс-релизе одного из областных ТЦК.

«Сотрудники ведомства могут спокойно открывать огонь на поражение, если сочтут действия потенциальных мобилизованных опасными для жизни», — написали в посте официального telegram-канала ТЦК Волынской области. Информация о новых правилах применения оружия была размещена после инцидента в Луцке.

Недавно в украинском Луцке произошла перестрелка между неизвестным и военнослужащими, которые несли службу на одном из объектов города. Огонь был открыт по сотрудникам ТЦК, однако официальных подтверждений этому нет. В результате перестрелки один из военных получил ранение, а неизвестный скрылся с места происшествия, сообщает МК.RU

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Украинским военкомам разрешено открывать огонь на поражение по гражданским лицам, если они представляют угрозу для сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинское название военкоматов). Об этом сообщили в пресс-релизе одного из областных ТЦК. «Сотрудники ведомства могут спокойно открывать огонь на поражение, если сочтут действия потенциальных мобилизованных опасными для жизни», — написали в посте официального telegram-канала ТЦК Волынской области. Информация о новых правилах применения оружия была размещена после инцидента в Луцке. Недавно в украинском Луцке произошла перестрелка между неизвестным и военнослужащими, которые несли службу на одном из объектов города. Огонь был открыт по сотрудникам ТЦК, однако официальных подтверждений этому нет. В результате перестрелки один из военных получил ранение, а неизвестный скрылся с места происшествия, сообщает МК.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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