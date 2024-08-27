Замгенпрокурора РФ заставил власти ХМАО обеспечить инвалидов одеждой

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев заставил власти ХМАО обеспечить инвалидов-колясочников сезонной одеждой и обувью для прогулок. Проблемой с ним поделились постояльцы югорского центра соцобслуживания населения.
«Во время поездки в ХМАО заместитель Генерального прокурора России посетил комплексный центр соцобслуживания населения, постояльцы которого озвучили вопрос о предоставлении инвалидам-колясочникам специальной одежды для прогулок. Эту проблему Сергей Зайцев обсудил с замгубернатора Всеволодом Кольцовым», — сообщила Генеральная прокуратура РФ на официальном сайте.
Действующие законы не предусматривают обеспечение инвалидов-колясочников специальной верхней одеждой, адаптированной под особенности человека. Региональная прокуратура направила властям ХМАО предложение внести изменения в законодательные документы.
В мае 2024 года в Югре вышло постановление о корректировке финансирования соцуслуг, в июле этого года оно вступило в силу. Власти выделили средства на одежду и обувь. Организации соцобслуживания опросили маломобильных граждан, закупили необходимые товары и обеспечили инвалидов-колясочников вещами.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО помогла инвалиду получить протез ноги. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.
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