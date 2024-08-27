27 августа 2024

Замгенпрокурора РФ заставил власти ХМАО обеспечить инвалидов одеждой

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвалиды-колясочники из ХМАО получили сезонную одежду и обувь после вмешательства заместителя Генпрокурора РФ
Инвалиды-колясочники из ХМАО получили сезонную одежду и обувь после вмешательства заместителя Генпрокурора РФ Фото:

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев заставил власти ХМАО обеспечить инвалидов-колясочников сезонной одеждой и обувью для прогулок. Проблемой с ним поделились постояльцы югорского центра соцобслуживания населения.

«Во время поездки в ХМАО заместитель Генерального прокурора России посетил комплексный центр соцобслуживания населения, постояльцы которого озвучили вопрос о предоставлении инвалидам-колясочникам специальной одежды для прогулок. Эту проблему Сергей Зайцев обсудил с замгубернатора Всеволодом Кольцовым», — сообщила Генеральная прокуратура РФ на официальном сайте.

Действующие законы не предусматривают обеспечение инвалидов-колясочников специальной верхней одеждой, адаптированной под особенности человека. Региональная прокуратура направила властям ХМАО предложение внести изменения в законодательные документы.

В мае 2024 года в Югре вышло постановление о корректировке финансирования соцуслуг, в июле этого года оно вступило в силу. Власти выделили средства на одежду и обувь. Организации соцобслуживания опросили маломобильных граждан, закупили необходимые товары и обеспечили инвалидов-колясочников вещами.

 Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО помогла инвалиду получить протез ноги. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.

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Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев заставил власти ХМАО обеспечить инвалидов-колясочников сезонной одеждой и обувью для прогулок. Проблемой с ним поделились постояльцы югорского центра соцобслуживания населения. «Во время поездки в ХМАО заместитель Генерального прокурора России посетил комплексный центр соцобслуживания населения, постояльцы которого озвучили вопрос о предоставлении инвалидам-колясочникам специальной одежды для прогулок. Эту проблему Сергей Зайцев обсудил с замгубернатора Всеволодом Кольцовым», — сообщила Генеральная прокуратура РФ на официальном сайте. Действующие законы не предусматривают обеспечение инвалидов-колясочников специальной верхней одеждой, адаптированной под особенности человека. Региональная прокуратура направила властям ХМАО предложение внести изменения в законодательные документы. В мае 2024 года в Югре вышло постановление о корректировке финансирования соцуслуг, в июле этого года оно вступило в силу. Власти выделили средства на одежду и обувь. Организации соцобслуживания опросили маломобильных граждан, закупили необходимые товары и обеспечили инвалидов-колясочников вещами.  Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО помогла инвалиду получить протез ноги. Надзорное ведомство подало в суд на региональный Фонд соцстрахования, потребовав обеспечить мужчину средствами реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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