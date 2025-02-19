Сургутский ресторатор поменял концепцию кафе дагестанской кухни, готовящегося к открытию

Сургутский ресторатор Джамал Бородин решил не запускать второе кафе «Хинкал и чуду», которое планировалось открыть уже в феврале. Вместо этого бизнесмен введет в югорский общепит новое заведение греческой кухни с дагестанским акцентом.
«Будет новый проект с названием „Дага и греки“. Предпочли отдать дать уважения двум народам», — пояснил владелец в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
К открытию в Сургуте также готовится первая в ХМАО кофейня екатеринбургской сети DUO. А в Ханты-Мансийске распахнет двери ресторан морепродуктов «Мидийное место».
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