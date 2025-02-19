19 февраля 2025

Сургутский ресторатор поменял концепцию кафе дагестанской кухни, готовящегося к открытию

В Сургуте откроется греческий ресторан вместо второго кафе «Хинкал и чуду»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вместо второго кафе «Хинкал и чуду» в Сургуте откроется греческий ресторан
Вместо второго кафе «Хинкал и чуду» в Сургуте откроется греческий ресторан Фото:

Сургутский ресторатор Джамал Бородин решил не запускать второе кафе «Хинкал и чуду», которое планировалось открыть уже в феврале. Вместо этого бизнесмен введет в югорский общепит новое заведение греческой кухни с дагестанским акцентом.

«Будет новый проект с названием „Дага и греки“. Предпочли отдать дать уважения двум народам», — пояснил владелец в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

К открытию в Сургуте также готовится первая в ХМАО кофейня екатеринбургской сети DUO. А в Ханты-Мансийске распахнет двери ресторан морепродуктов «Мидийное место».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский ресторатор Джамал Бородин решил не запускать второе кафе «Хинкал и чуду», которое планировалось открыть уже в феврале. Вместо этого бизнесмен введет в югорский общепит новое заведение греческой кухни с дагестанским акцентом. «Будет новый проект с названием „Дага и греки“. Предпочли отдать дать уважения двум народам», — пояснил владелец в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). К открытию в Сургуте также готовится первая в ХМАО кофейня екатеринбургской сети DUO. А в Ханты-Мансийске распахнет двери ресторан морепродуктов «Мидийное место».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...