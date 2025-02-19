Рабочие компании депутата думы ХМАО жалуются на предстоящие массовые увольнения

Рабочие строительной компании богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка жалуются на предстоящие массовых увольнения. Своими переживаниями на этот счет они поделились в соцсетях.
«Более 140 человек вынуждают увольняться „по собственному“, угрожая увольнением по статье. В качестве давления работодатель использует акты о нарушениях трудового договора, а также заставляет работников подписывать объяснительные, в поисках недочетов и поводов для увольнения», — пишут они во ВКонтакте в группе «ЧП Сургут». Авторы поста утверждают, что цеха завода простаивают, часть людей уже подписали объяснительные под давлением.
Агентство обратилось в «ДСК-1» с просьбой прокомментировать ситуацию, но устный ответ не получен. Официальный запрос направлен, ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте строительная компания «ДСК-1» начала разбирать один из своих объектов. Речь о доме в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса.
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