19 февраля 2025

Рабочие компании депутата думы ХМАО жалуются на предстоящие массовые увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На завод «ДСК-1» богатейшего депутата ХМАО жалуются работники
На завод «ДСК-1» богатейшего депутата ХМАО жалуются работники Фото:

Рабочие строительной компании богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка жалуются на предстоящие массовых увольнения. Своими переживаниями на этот счет они поделились в соцсетях.

«Более 140 человек вынуждают увольняться „по собственному“, угрожая увольнением по статье. В качестве давления работодатель использует акты о нарушениях трудового договора, а также заставляет работников подписывать объяснительные, в поисках недочетов и поводов для увольнения», — пишут они во ВКонтакте в группе «ЧП Сургут». Авторы поста утверждают, что цеха завода простаивают, часть людей уже подписали объяснительные под давлением.

Агентство обратилось в «ДСК-1» с просьбой прокомментировать ситуацию, но устный ответ не получен. Официальный запрос направлен, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте строительная компания «ДСК-1» начала разбирать один из своих объектов. Речь о доме в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса.

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Рабочие строительной компании богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка жалуются на предстоящие массовых увольнения. Своими переживаниями на этот счет они поделились в соцсетях. «Более 140 человек вынуждают увольняться „по собственному“, угрожая увольнением по статье. В качестве давления работодатель использует акты о нарушениях трудового договора, а также заставляет работников подписывать объяснительные, в поисках недочетов и поводов для увольнения», — пишут они во ВКонтакте в группе «ЧП Сургут». Авторы поста утверждают, что цеха завода простаивают, часть людей уже подписали объяснительные под давлением. Агентство обратилось в «ДСК-1» с просьбой прокомментировать ситуацию, но устный ответ не получен. Официальный запрос направлен, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте строительная компания «ДСК-1» начала разбирать один из своих объектов. Речь о доме в элитном ЖК «За ручьем», который позиционируется как жилье бизнес-класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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