Губернатор ХМАО Кухарук назвал приоритеты в реализации нацпроектов

В ХМАО приоритетными направлениями национальных проектов стала — демография, создание комфортной среды для жителей и экономический рост региона. Об этом в соцсети сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
«В соответствии с национальными целями развития в Югре запущена реализация 12 новых нацпроектов. Среди приоритетных направлений — демография, создание комфортной среды для жителей, экономический рост региона», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Для достижения положительных результатов в каждом направлении будут проводиться мероприятия по развитию внутреннего туризма, благоустройству и обновлению жилищного фонда. Также в округе уделят внимание здоровому образу жизни и росту числа его приверженцев, росту многодетных семей. Для достижения целей нацпроектов в Югре планируется и рост объемов финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса.
Ранее округ уже демонстрировал успешные результаты в реализации национальных проектов. В частности, в сфере поддержки экспортного бизнеса, где регион вошел в число лидеров по внедрению всех механизмов регионального экспортного стандарта. Эти достижения отражают общую стратегию укрепления экономической привлекательности Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!