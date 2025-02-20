Губернатор ХМАО Кухарук назвал приоритеты в реализации нацпроектов

В ХМАО важными направлениями нацпроектов стали демография и экономический рост
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук обозначил 12 нацпроектов в Югре
Кухарук обозначил 12 нацпроектов в Югре Фото:

В ХМАО приоритетными направлениями национальных проектов стала — демография, создание комфортной среды для жителей и экономический рост региона. Об этом в соцсети сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

«В соответствии с национальными целями развития в Югре запущена реализация 12 новых нацпроектов. Среди приоритетных направлений — демография, создание комфортной среды для жителей, экономический рост региона», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Для достижения положительных результатов в каждом направлении будут проводиться мероприятия по развитию внутреннего туризма, благоустройству и обновлению жилищного фонда. Также в округе уделят внимание здоровому образу жизни и росту числа его приверженцев, росту многодетных семей. Для достижения целей нацпроектов в Югре планируется и рост объемов финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса.

Ранее округ уже демонстрировал успешные результаты в реализации национальных проектов. В частности, в сфере поддержки экспортного бизнеса, где регион вошел в число лидеров по внедрению всех механизмов регионального экспортного стандарта. Эти достижения отражают общую стратегию укрепления экономической привлекательности Югры.

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В ХМАО приоритетными направлениями национальных проектов стала — демография, создание комфортной среды для жителей и экономический рост региона. Об этом в соцсети сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. «В соответствии с национальными целями развития в Югре запущена реализация 12 новых нацпроектов. Среди приоритетных направлений — демография, создание комфортной среды для жителей, экономический рост региона», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Для достижения положительных результатов в каждом направлении будут проводиться мероприятия по развитию внутреннего туризма, благоустройству и обновлению жилищного фонда. Также в округе уделят внимание здоровому образу жизни и росту числа его приверженцев, росту многодетных семей. Для достижения целей нацпроектов в Югре планируется и рост объемов финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса. Ранее округ уже демонстрировал успешные результаты в реализации национальных проектов. В частности, в сфере поддержки экспортного бизнеса, где регион вошел в число лидеров по внедрению всех механизмов регионального экспортного стандарта. Эти достижения отражают общую стратегию укрепления экономической привлекательности Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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