19 февраля 2025

В Сургуте ждут прибытия ретропоезда «Эшелон Победы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ретропоезд ждут в Сургуте в мае
Ретропоезд ждут в Сургуте в мае Фото:

В Сургуте (ХМАО) ожидается прибытие ретропоезда «Эшелон Победы» в честь Дня Победы. Точную дату РЖД пока не огласили.

«Подарком к 9 Мая для сургутян станет прибытие „Эшелона Победы“. Ожидается, что ретро-состав сделает остановку на нашей станции в мае», — сообщает sitv. Чтобы узнать подробности, корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу РЖД. Ответ ожидается.

В последний раз ретропоезд заезжал в Сургут в мае 2023 года. В 2024 году прибытие «Эшелона Победы» в ХМАО отменили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) ожидается прибытие ретропоезда «Эшелон Победы» в честь Дня Победы. Точную дату РЖД пока не огласили. «Подарком к 9 Мая для сургутян станет прибытие „Эшелона Победы“. Ожидается, что ретро-состав сделает остановку на нашей станции в мае», — сообщает sitv. Чтобы узнать подробности, корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу РЖД. Ответ ожидается. В последний раз ретропоезд заезжал в Сургут в мае 2023 года. В 2024 году прибытие «Эшелона Победы» в ХМАО отменили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...