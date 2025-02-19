В Сургуте ждут прибытия ретропоезда «Эшелон Победы»

Ретропоезд ждут в Сургуте в мае
В Сургуте (ХМАО) ожидается прибытие ретропоезда «Эшелон Победы» в честь Дня Победы. Точную дату РЖД пока не огласили.
«Подарком к 9 Мая для сургутян станет прибытие „Эшелона Победы“. Ожидается, что ретро-состав сделает остановку на нашей станции в мае», — сообщает sitv. Чтобы узнать подробности, корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу РЖД. Ответ ожидается.
В последний раз ретропоезд заезжал в Сургут в мае 2023 года. В 2024 году прибытие «Эшелона Победы» в ХМАО отменили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!