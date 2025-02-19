В ХМАО отменили занятия у учеников начальных классов

Ученики с 1 по 4 класс останутся дома в Ваховске
В ХМАО 20 февраля из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены в поселке Ваховск. Температура воздуха там опустилась ниже 30 градусов, сообщается на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 20 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха -30,4 градуса, ветер ноль метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах ХМАО. Тогда из-за морозов дома остались ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурь, а также в селах Саранпауль и Сосьва.
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