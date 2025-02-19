19 февраля 2025

В ХМАО отменили занятия у учеников начальных классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики с 1 по 4 класс останутся дома в Ваховске
Ученики с 1 по 4 класс останутся дома в Ваховске Фото:

В ХМАО 20 февраля из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены в поселке Ваховск. Температура воздуха там опустилась ниже 30 градусов, сообщается на портале «Госуслуг». 

«Занятия первой смены 20 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха -30,4 градуса, ветер ноль метров в секунду», — говорится в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах ХМАО. Тогда из-за морозов дома остались ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурь, а также в селах Саранпауль и Сосьва.

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В ХМАО 20 февраля из-за морозов отменили занятия у учеников первой смены в поселке Ваховск. Температура воздуха там опустилась ниже 30 градусов, сообщается на портале «Госуслуг».  «Занятия первой смены 20 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха -30,4 градуса, ветер ноль метров в секунду», — говорится в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий в школах ХМАО. Тогда из-за морозов дома остались ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурь, а также в селах Саранпауль и Сосьва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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