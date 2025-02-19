Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметит свой первый день оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района, где 22 февраля состоится масштабное празднование одной из главных дат для коренных и малочисленных народов севера.
«Кухарук с замами планирует поездку в Казым, родное село матери. В Белоярском районе запланирована масштабная олимпиада к Дню оленевода. Именно там губернатор встретит свой первый масштабный праздник КМНС в статусе главы региона», — отмечает инсайдер.
Программа поездки уточняется. «Разумеется, будут не только развлекательные мероприятия, но и встречи с местными властями. Вероятно, обсудят проблемы окружных оленеводческих хозяйств, к которым губернатор отнесся с глубоким вниманием еще во время своего первого визита в статусе врио», — предполагают информаторы.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время прямой линии с югорчанами анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в регионе. Оно начнется с реформы оленеводческих хозяйств и увеличения заработной платы оленеводов.
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