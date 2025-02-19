19 февраля 2025

Губернатор ХМАО отпразднует свой первый День оленевода в Арктике. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода — один из самых ярких югорских праздников
День оленевода — один из самых ярких югорских праздников Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметит свой первый день оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района, где 22 февраля состоится масштабное празднование одной из главных дат для коренных и малочисленных народов севера.

«Кухарук с замами планирует поездку в Казым, родное село матери. В Белоярском районе запланирована масштабная олимпиада к Дню оленевода. Именно там губернатор встретит свой первый масштабный праздник КМНС в статусе главы региона», — отмечает инсайдер.

Программа поездки уточняется. «Разумеется, будут не только развлекательные мероприятия, но и встречи с местными властями. Вероятно, обсудят проблемы окружных оленеводческих хозяйств, к которым губернатор отнесся с глубоким вниманием еще во время своего первого визита в статусе врио», — предполагают информаторы.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время прямой линии с югорчанами анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в регионе. Оно начнется с реформы оленеводческих хозяйств и увеличения заработной платы оленеводов.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметит свой первый день оленевода в статусе главы региона в Арктической зоне Югры. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что Кухарук в сопровождении нескольких замов запланировал поездку на родину своей матери — в село Казым Белоярского района, где 22 февраля состоится масштабное празднование одной из главных дат для коренных и малочисленных народов севера. «Кухарук с замами планирует поездку в Казым, родное село матери. В Белоярском районе запланирована масштабная олимпиада к Дню оленевода. Именно там губернатор встретит свой первый масштабный праздник КМНС в статусе главы региона», — отмечает инсайдер. Программа поездки уточняется. «Разумеется, будут не только развлекательные мероприятия, но и встречи с местными властями. Вероятно, обсудят проблемы окружных оленеводческих хозяйств, к которым губернатор отнесся с глубоким вниманием еще во время своего первого визита в статусе врио», — предполагают информаторы. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время прямой линии с югорчанами анонсировал возрождение агропромышленного комплекса в регионе. Оно начнется с реформы оленеводческих хозяйств и увеличения заработной платы оленеводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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