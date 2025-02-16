Советница арестованного экс-замгубернатора ХМАО Шипилова нашла новую работу

Советница арестованного бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова Галина Коваленко нашла новую работу. Она получила пост советника мэра Сургута Максима Слепова. Ее данные появились на сайте администрации города.
«Слепов Максим Николаевич, глава города Сургута. Советник: Коваленко Галина Анатольевна», — указано на портале мэрии.
Чиновница после скоропостижного ухода патрона из правительства, в отличие от большинства коллег, не перешла к одному из замов. Коваленко была советником Слепова еще до перехода в окружное правительство, когда он занимал пост председателя думы.
Кроме того, она выступала и в роли политтехнолога, занимаясь его избирательными кампаниями на выборах в городскую думу. «Профиль куратора выборов она сохранила», — уточняют источники в администрации.
Ранее URA.RU писало, что новые вице-губернаторы ХМАО приютили бывших подчиненных Шипилова. Его референт Кристина Робота перешла на работу к Владимиру Кильтау, а помощница Ольга Балдина стала советником Натальи Огородниковой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!