19 февраля 2025

В кардиоцентре ХМАО появились новые аппараты ИВЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять новых аппаратов ИВЛ получил окружной кардиоцентр ХМАО в Сургуте
Пять новых аппаратов ИВЛ получил окружной кардиоцентр ХМАО в Сургуте Фото:

В окружной кардиоцентр ХМАО в Сургуте доставили пять новых аппаратов ИВЛ отечественного производства. Новое оборудование делает процесс лечения более комфортным и физиологичным, сообщили в кардиоцентре.

«Новые аппараты — это не просто устройства ИВЛ, а полноценные вентиляционно-диагностические комплексы. Они не только помогают пациентам с хронической сердечной недостаточностью и дыхательными нарушениями, но и делают процесс лечения более физиологичным и комфортным», — рассказали в telegram-канале кардиоцентра. 

Особенностями этих ИВЛ является система интеллектуальной вентиляции и режим High-flow. Система интеллектуальной вентиляции позволяет оборудованию подстроиться под дыхательную активность больного и установить необходимый уровень поддержки.

Система High-flow призвана повысить комфорт лечения. В определенных случаях она позволяет осуществлять подачу смеси через носовые канюли. При таком методе вентиляции пациент может говорить, есть и даже читать на протяжении лечения. 

Ранее URA.RU сообщало, что кардиоцентр Сургута получил оборудование с эксклюзивными функциями. В медучреждение поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров.

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В окружной кардиоцентр ХМАО в Сургуте доставили пять новых аппаратов ИВЛ отечественного производства. Новое оборудование делает процесс лечения более комфортным и физиологичным, сообщили в кардиоцентре. «Новые аппараты — это не просто устройства ИВЛ, а полноценные вентиляционно-диагностические комплексы. Они не только помогают пациентам с хронической сердечной недостаточностью и дыхательными нарушениями, но и делают процесс лечения более физиологичным и комфортным», — рассказали в telegram-канале кардиоцентра.  Особенностями этих ИВЛ является система интеллектуальной вентиляции и режим High-flow. Система интеллектуальной вентиляции позволяет оборудованию подстроиться под дыхательную активность больного и установить необходимый уровень поддержки. Система High-flow призвана повысить комфорт лечения. В определенных случаях она позволяет осуществлять подачу смеси через носовые канюли. При таком методе вентиляции пациент может говорить, есть и даже читать на протяжении лечения.  Ранее URA.RU сообщало, что кардиоцентр Сургута получил оборудование с эксклюзивными функциями. В медучреждение поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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