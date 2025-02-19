В кардиоцентре ХМАО появились новые аппараты ИВЛ

В окружной кардиоцентр ХМАО в Сургуте доставили пять новых аппаратов ИВЛ отечественного производства. Новое оборудование делает процесс лечения более комфортным и физиологичным, сообщили в кардиоцентре.
«Новые аппараты — это не просто устройства ИВЛ, а полноценные вентиляционно-диагностические комплексы. Они не только помогают пациентам с хронической сердечной недостаточностью и дыхательными нарушениями, но и делают процесс лечения более физиологичным и комфортным», — рассказали в telegram-канале кардиоцентра.
Особенностями этих ИВЛ является система интеллектуальной вентиляции и режим High-flow. Система интеллектуальной вентиляции позволяет оборудованию подстроиться под дыхательную активность больного и установить необходимый уровень поддержки.
Система High-flow призвана повысить комфорт лечения. В определенных случаях она позволяет осуществлять подачу смеси через носовые канюли. При таком методе вентиляции пациент может говорить, есть и даже читать на протяжении лечения.
Ранее URA.RU сообщало, что кардиоцентр Сургута получил оборудование с эксклюзивными функциями. В медучреждение поступило девять прикроватных мониторов позволяющих контролировать жизненно важные показатели пациента без внутривенной установки дорогостоящих катетеров.
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