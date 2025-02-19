ХМАО вошел в число лидеров в РФ по экспортной поддержке бизнеса

Югра в топе регионов по реализации нацпроекта, направленного на поддержку экспортного бизнеса. Об этом по итогам заседание инвестиционного совета и совета по развитию малого и среднего предпринимательства сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«По итогам реализации национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ в 2024 году Югра вошла в число регионов-лидеров, внедрив все 15 механизмов регионального экспортного стандарта. Комплексная система мер поддержки включает поиск партнеров, сопровождение экспортных контрактов, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Только за прошлый год 22 югорских предпринимателя подписали договоры на поставки товаров в 41 страну», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
На заседании руководители профильных ведомств и федеральные эксперты рассмотрели стратегии укрепления экономической привлекательности Югры. Также участники встречи наметили планы по достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Ранее URA,RU сообщало, что власти Югры выделили дополнительные деньги для докапитализации югорской региональной микрокредитной компании (ЮРМК) и югорской региональной гарантийной организации (ЮРГО). Это позволило увеличить объемы кредитования для малого и среднего бизнеса.
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