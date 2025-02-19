19 февраля 2025

ХМАО вошел в число лидеров в РФ по экспортной поддержке бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский бизнес активно заключает контракты на экспорт своей продукции
Югорский бизнес активно заключает контракты на экспорт своей продукции Фото:

Югра в топе регионов по реализации нацпроекта, направленного на поддержку экспортного бизнеса.  Об этом по итогам заседание инвестиционного совета и совета по развитию малого и среднего предпринимательства сообщил губернатор Руслан Кухарук.

«По итогам реализации национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ в 2024 году Югра вошла в число регионов-лидеров, внедрив все 15 механизмов регионального экспортного стандарта. Комплексная система мер поддержки включает поиск партнеров, сопровождение экспортных контрактов, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Только за прошлый год 22 югорских предпринимателя подписали договоры на поставки товаров в 41 страну», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

На заседании руководители профильных ведомств и федеральные эксперты рассмотрели стратегии укрепления экономической привлекательности Югры. Также участники встречи наметили планы по достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее URA,RU сообщало, что власти Югры выделили дополнительные деньги для докапитализации югорской региональной микрокредитной компании (ЮРМК) и югорской региональной гарантийной организации (ЮРГО). Это позволило увеличить объемы кредитования для малого и среднего бизнеса.

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Югра в топе регионов по реализации нацпроекта, направленного на поддержку экспортного бизнеса.  Об этом по итогам заседание инвестиционного совета и совета по развитию малого и среднего предпринимательства сообщил губернатор Руслан Кухарук. «По итогам реализации национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ в 2024 году Югра вошла в число регионов-лидеров, внедрив все 15 механизмов регионального экспортного стандарта. Комплексная система мер поддержки включает поиск партнеров, сопровождение экспортных контрактов, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Только за прошлый год 22 югорских предпринимателя подписали договоры на поставки товаров в 41 страну», — рассказал глава региона в своем telegram-канале. На заседании руководители профильных ведомств и федеральные эксперты рассмотрели стратегии укрепления экономической привлекательности Югры. Также участники встречи наметили планы по достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Ранее URA,RU сообщало, что власти Югры выделили дополнительные деньги для докапитализации югорской региональной микрокредитной компании (ЮРМК) и югорской региональной гарантийной организации (ЮРГО). Это позволило увеличить объемы кредитования для малого и среднего бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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