Жители ХМАО возмутились липовыми отчетами о диспансеризации в больнице

Жители Нижневартовска возмутились сообщениями о якобы пройденной диспансеризации, которые пришли им в личный кабинет сервиса «Госуслуги». Об этом написали югорчане в соцсетях.
«В последнее время в поликлинике не была, но сам заголовок „Сведения о результатах диспансеризации“ уже говорил сам за себя. Оказывается, я лично прошла диспансеризацию четыре дня назад. И, что примечательно, я об этом ни сном, ни духом», — написала женщина в группе VK «ЧП в Нижневартовске».
Югорчанка сообщила, что в поликлинике ей сказали, что это лишь приглашение пройти обследование, а «сведения о результатах» — это данные анализов с последнего посещения больницы. Однако, женщину это насторожило. «Читать я умею и понимать прочитанное тем более», — добавила она.
В депздраве Югры журналисту рассказали, что в больнице Нижневартовска разбираются с данной ситуацией. «Заведующая связалась с пациенткой, диспансеризация аннулирована», — сообщили в департаменте.
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