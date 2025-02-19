19 февраля 2025

Жители ХМАО возмутились липовыми отчетами о диспансеризации в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанам пришли результаты якобы пройденной диспансеризации
Югорчанам пришли результаты якобы пройденной диспансеризации Фото:

Жители Нижневартовска возмутились сообщениями о якобы пройденной диспансеризации, которые пришли им в личный кабинет сервиса «Госуслуги». Об этом написали югорчане в соцсетях.

«В последнее время в поликлинике не была, но сам заголовок „Сведения о результатах диспансеризации“ уже говорил сам за себя. Оказывается, я лично прошла диспансеризацию четыре дня назад. И, что примечательно, я об этом ни сном, ни духом», — написала женщина в группе VK «ЧП в Нижневартовске».

Югорчанка сообщила, что в поликлинике ей сказали, что это лишь приглашение пройти обследование, а «сведения о результатах» — это данные анализов с последнего посещения больницы. Однако, женщину это насторожило. «Читать я умею и понимать прочитанное тем более», — добавила она.

В депздраве Югры журналисту рассказали, что в больнице Нижневартовска разбираются с данной ситуацией. «Заведующая связалась с пациенткой, диспансеризация аннулирована», — сообщили в департаменте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска возмутились сообщениями о якобы пройденной диспансеризации, которые пришли им в личный кабинет сервиса «Госуслуги». Об этом написали югорчане в соцсетях. «В последнее время в поликлинике не была, но сам заголовок „Сведения о результатах диспансеризации“ уже говорил сам за себя. Оказывается, я лично прошла диспансеризацию четыре дня назад. И, что примечательно, я об этом ни сном, ни духом», — написала женщина в группе VK «ЧП в Нижневартовске». Югорчанка сообщила, что в поликлинике ей сказали, что это лишь приглашение пройти обследование, а «сведения о результатах» — это данные анализов с последнего посещения больницы. Однако, женщину это насторожило. «Читать я умею и понимать прочитанное тем более», — добавила она. В депздраве Югры журналисту рассказали, что в больнице Нижневартовска разбираются с данной ситуацией. «Заведующая связалась с пациенткой, диспансеризация аннулирована», — сообщили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...