В ХМАО загорелся жилой дом

В поселке Междуреченский Кондинского района загорелся жилой дом по улице Гагарина. Спасателям пришлось эвакуировать из задымленной квартиры несколько человек, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».
«Дежурный караул прибыв на место, обнаружил сильное задымление в одной из квартир и угрозу распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Огнеборцы Центроспаса эвакуировали пять человек и спасли двух черепашек», — следует из сообщения.
Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем кафе в Нефтеюганске. У заведения обрушилась кровля.
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