В ХМАО загорелся жилой дом

20 февраля 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Междуреченском вспыхнула квартира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Междуреченский Кондинского района загорелся жилой дом по улице Гагарина. Спасателям пришлось эвакуировать из задымленной квартиры несколько человек, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория». «Дежурный караул прибыв на место, обнаружил сильное задымление в одной из квартир и угрозу распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Огнеборцы Центроспаса эвакуировали пять человек и спасли двух черепашек», — следует из сообщения. Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем кафе в Нефтеюганске. У заведения обрушилась кровля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Междуреченский Кондинского района загорелся жилой дом по улице Гагарина. Спасателям пришлось эвакуировать из задымленной квартиры несколько человек, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория». «Дежурный караул прибыв на место, обнаружил сильное задымление в одной из квартир и угрозу распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Огнеборцы Центроспаса эвакуировали пять человек и спасли двух черепашек», — следует из сообщения. Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем кафе в Нефтеюганске. У заведения обрушилась кровля.