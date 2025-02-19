19 февраля 2025

В ХМАО загорелся жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, огонь, дом, лестница
В Междуреченском вспыхнула квартира Фото:

В поселке Междуреченский Кондинского района загорелся жилой дом по улице Гагарина. Спасателям пришлось эвакуировать из задымленной квартиры несколько человек, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Дежурный караул прибыв на место, обнаружил сильное задымление в одной из квартир и угрозу распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Огнеборцы Центроспаса эвакуировали пять человек и спасли двух черепашек», — следует из сообщения.

Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем кафе в Нефтеюганске. У заведения обрушилась кровля.

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В поселке Междуреченский Кондинского района загорелся жилой дом по улице Гагарина. Спасателям пришлось эвакуировать из задымленной квартиры несколько человек, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория». «Дежурный караул прибыв на место, обнаружил сильное задымление в одной из квартир и угрозу распространения огня на соседние квартиры. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площади восьми метров квадратных. Огнеборцы Центроспаса эвакуировали пять человек и спасли двух черепашек», — следует из сообщения. Предварительной причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Ранее URA.RU рассказывало о вспыхнувшем кафе в Нефтеюганске. У заведения обрушилась кровля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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