Знаменитый фламинго по кличке Фламенко, которого нашла и приютила югорчанка, получил титул мистера зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». Об этом сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте».
«Победителем в споре между волком и фламинго с отрывом в 160 голосов выходит фламинго Фламенко! Чествовать победителя будем 23 февраля. Для Фламенко и его стаи состоится полезный праздничный обед, а научные сотрудники зоопарка расскажут удивительную историю югорского фламинго», — говорится в сообщении.
По традиции мистера среди обитателей зоопарка выбирают ежегодно. В этот раз фламинго соревновался с арктическим волком, аксолотлем и удавом.
Фламенко отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк, а спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.
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