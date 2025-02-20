«Фламинго в штанах» из ХМАО получил особый титул в зоопарке Екатеринбурга. Фото

Югорский фламинго победил в конкурсе за титул мистера зоопарка Екатеринбурга
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Югорский фламинго победил в конкурсе екатеринбургского зоопарка
Югорский фламинго победил в конкурсе екатеринбургского зоопарка Фото:

Знаменитый фламинго по кличке Фламенко, которого нашла и приютила югорчанка, получил титул мистера зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». Об этом сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте».

«Победителем в споре между волком и фламинго с отрывом в 160 голосов выходит фламинго Фламенко! Чествовать победителя будем 23 февраля. Для Фламенко и его стаи состоится полезный праздничный обед, а научные сотрудники зоопарка расскажут удивительную историю югорского фламинго», — говорится в сообщении.

По традиции мистера среди обитателей зоопарка выбирают ежегодно. В этот раз фламинго соревновался с арктическим волком, аксолотлем и удавом.

Фламенко отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк, а спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.

Югорский фламинго стал «ЗооМистером» в Екатеринбурге
Югорский фламинго стал «ЗооМистером» в Екатеринбурге
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Знаменитый фламинго по кличке Фламенко, которого нашла и приютила югорчанка, получил титул мистера зоопарка Екатеринбурга. В соцсетях птица прославилась как «фламинго в штанах». Об этом сотрудники зоопарка сообщили в своей группе во «ВКонтакте». «Победителем в споре между волком и фламинго с отрывом в 160 голосов выходит фламинго Фламенко! Чествовать победителя будем 23 февраля. Для Фламенко и его стаи состоится полезный праздничный обед, а научные сотрудники зоопарка расскажут удивительную историю югорского фламинго», — говорится в сообщении. По традиции мистера среди обитателей зоопарка выбирают ежегодно. В этот раз фламинго соревновался с арктическим волком, аксолотлем и удавом. Фламенко отбился от стаи и потерялся в Березовском районе осенью 2023 года. Тогда его приютила жительница поселка Светлый. Югорчанка даже подарила птице штаны. Позже пернатого забрали на передержку в местный мини-зоопарк, а спустя время птицу отправили в Екатеринбург на самолете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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