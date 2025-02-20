Арестованного бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова переведут в Тюменское СИЗО-1. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах округа.
«Шипилова конвоируют в Тюмень. Нижневартовское СИЗО-1 заполнено подследственными восточной зоны, и подозреваемых из ИВС Ханты-Мансийска, а также центральных и западных районов Югры решено конвоировать на юг области. Такое перемещение из автозака в столыпинский вагон создает дополнительные неудобства для высокопоставленных сидельцев, мотивируя их поскорее идти на сделку со следствием. Разница между СИЗО небольшая, но тюменские арестанты жалуются на скудный рацион и говорят, что без ФСИН-доставки от родственников в изоляторе очень сложно», — сообщают инсайдеры.
По словам собеседников агентства, в окружную столицу Шипилова будут привозить на следственные действия: очные ставки, допросы, — а потом увозить обратно в тюменское СИЗО. «„Вип-хат“ нет нигде, но ИВС Ханты-Мансийска не перегружен, так что Шипилова могут поместить в многоместную камеру, но сидеть там он будет один. А вот в тюменском СИЗО на такие условия рассчитывать не стоит. Говорят, что сотрудники учреждения получили распоряжения прошерстить изолятор и найти более-менее спокойных соседей, а также изъять у них заточки и телефоны», — отмечает инсайдер.
В окружное управление ФСИН направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало подробности биографии адвоката Шипилова — омского юриста Михаила Грабовского. Он считается защитником политбомонда, но защищал и африканскую студентку, танцевавшую тверк на Вечном огне в Ханты-Мансийске, и нефтеюганских силовиков, крышевавших бутлегеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.