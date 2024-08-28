28 августа 2024

Адвокат Дурова одним словом охарактеризовал обвинения в сторону главы Telegram

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Дурова хотят привлечь к ответственности сразу по нескольким нарушениям
Дурова хотят привлечь к ответственности сразу по нескольким нарушениям Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Адвокат основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, отверг обвинения в адрес своего клиента, назвав их «абсурдными». Об этом сообщает агентство AFP.

«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — подчеркнул Камински. Он также заявил, что Telegram работает в полном соответствии с европейскими правилами в области цифровых технологий и модерации контента.

Дуров был обвинен по нескольким пунктам, в том числе в соучастии в администрировании платформы, которая якобы позволяла осуществлять незаконные транзакции. Прокуратура Парижа сообщает, что за подобные нарушения могут быть назначены большие штрафы и лишение свободы до 10 лет. Кроме того, Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, распространении нелегального контента и незаконном использовании криптографических средств.

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Адвокат основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, отверг обвинения в адрес своего клиента, назвав их «абсурдными». Об этом сообщает агентство AFP. «Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — подчеркнул Камински. Он также заявил, что Telegram работает в полном соответствии с европейскими правилами в области цифровых технологий и модерации контента. Дуров был обвинен по нескольким пунктам, в том числе в соучастии в администрировании платформы, которая якобы позволяла осуществлять незаконные транзакции. Прокуратура Парижа сообщает, что за подобные нарушения могут быть назначены большие штрафы и лишение свободы до 10 лет. Кроме того, Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, распространении нелегального контента и незаконном использовании криптографических средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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