Адвокат Дурова одним словом охарактеризовал обвинения в сторону главы Telegram

Адвокат основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Давид-Оливье Камински, отверг обвинения в адрес своего клиента, назвав их «абсурдными». Об этом сообщает агентство AFP.
«Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями», — подчеркнул Камински. Он также заявил, что Telegram работает в полном соответствии с европейскими правилами в области цифровых технологий и модерации контента.
Дуров был обвинен по нескольким пунктам, в том числе в соучастии в администрировании платформы, которая якобы позволяла осуществлять незаконные транзакции. Прокуратура Парижа сообщает, что за подобные нарушения могут быть назначены большие штрафы и лишение свободы до 10 лет. Кроме того, Дурову предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества с правоохранительными органами, распространении нелегального контента и незаконном использовании криптографических средств.
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