«Был пьяный и без прав»: стала известна причина жесткой аварии на ЕКАД. Фото

Водитель разбитой всмятку легковушки на ЕКАД был лишен прав

29 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

В разбитой всмятку машине стоял сильный запах алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной жесткой аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) стало резкое торможение легковушки в среднем ряду, в которую влетела фура. Водитель автомобиля лишен прав, он был пьяным. Об этом URA.RU рассказал источник. «Машина ехала в среднем ряду и резко встала. Автомобиль, который ехал позади успел уйти от столкновения, а фура влетела в зад. С другой стороны ехала „ГАЗель“ в которую легковушка отлетела и так еще несколько раз», — сказал собеседник. По его словам, в машине стоял сильный запах алкоголя. «Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян, а к тому же и лишен водительских прав», — отметил читатель. Массовое ДТП произошло днем 29 августа, из-за него быстро выстроилась огромная пробка. Сильнее всего пострадала отечественная легковушка. В ней находилось три человека, всех госпитализировали. Один из пассажиров впал в кому. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной жесткой аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) стало резкое торможение легковушки в среднем ряду, в которую влетела фура. Водитель автомобиля лишен прав, он был пьяным. Об этом URA.RU рассказал источник. «Машина ехала в среднем ряду и резко встала. Автомобиль, который ехал позади успел уйти от столкновения, а фура влетела в зад. С другой стороны ехала „ГАЗель“ в которую легковушка отлетела и так еще несколько раз», — сказал собеседник. По его словам, в машине стоял сильный запах алкоголя. «Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян, а к тому же и лишен водительских прав», — отметил читатель. Массовое ДТП произошло днем 29 августа, из-за него быстро выстроилась огромная пробка. Сильнее всего пострадала отечественная легковушка. В ней находилось три человека, всех госпитализировали. Один из пассажиров впал в кому.