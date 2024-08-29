«Был пьяный и без прав»: стала известна причина жесткой аварии на ЕКАД. Фото

Водитель разбитой всмятку легковушки на ЕКАД был лишен прав
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, мигалка, полиция, дпс, машины дпс
В разбитой всмятку машине стоял сильный запах алкоголя Фото:

Причиной жесткой аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) стало резкое торможение легковушки в среднем ряду, в которую влетела фура. Водитель автомобиля лишен прав, он был пьяным. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Машина ехала в среднем ряду и резко встала. Автомобиль, который ехал позади успел уйти от столкновения, а фура влетела в зад. С другой стороны ехала „ГАЗель“ в которую легковушка отлетела и так еще несколько раз», — сказал собеседник.

По его словам, в машине стоял сильный запах алкоголя. «Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян, а к тому же и лишен водительских прав», — отметил читатель.

Массовое ДТП произошло днем 29 августа, из-за него быстро выстроилась огромная пробка. Сильнее всего пострадала отечественная легковушка. В ней находилось три человека, всех госпитализировали. Один из пассажиров впал в кому.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной жесткой аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) стало резкое торможение легковушки в среднем ряду, в которую влетела фура. Водитель автомобиля лишен прав, он был пьяным. Об этом URA.RU рассказал источник. «Машина ехала в среднем ряду и резко встала. Автомобиль, который ехал позади успел уйти от столкновения, а фура влетела в зад. С другой стороны ехала „ГАЗель“ в которую легковушка отлетела и так еще несколько раз», — сказал собеседник. По его словам, в машине стоял сильный запах алкоголя. «Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян, а к тому же и лишен водительских прав», — отметил читатель. Массовое ДТП произошло днем 29 августа, из-за него быстро выстроилась огромная пробка. Сильнее всего пострадала отечественная легковушка. В ней находилось три человека, всех госпитализировали. Один из пассажиров впал в кому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...