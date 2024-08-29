Причиной жесткой аварии на Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД) стало резкое торможение легковушки в среднем ряду, в которую влетела фура. Водитель автомобиля лишен прав, он был пьяным. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Машина ехала в среднем ряду и резко встала. Автомобиль, который ехал позади успел уйти от столкновения, а фура влетела в зад. С другой стороны ехала „ГАЗель“ в которую легковушка отлетела и так еще несколько раз», — сказал собеседник.
По его словам, в машине стоял сильный запах алкоголя. «Инспекторы выяснили, что мужчина был пьян, а к тому же и лишен водительских прав», — отметил читатель.
Массовое ДТП произошло днем 29 августа, из-за него быстро выстроилась огромная пробка. Сильнее всего пострадала отечественная легковушка. В ней находилось три человека, всех госпитализировали. Один из пассажиров впал в кому.
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