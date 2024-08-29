Глава Сургута назначил на пост зама по финансам свою давнюю соратницу

Вице-мэром Сургута по финансам стала бывшая заместитель главврача городской поликлиники №1 по экономическим вопросам Ирина Пустовая. Она много лет была доверенным лицом главы города Максима Слепова. Назначение прошло 20 августа. Ее предшественница Людмила Батракова покинула пост 19 августа, но официально подтвердить эту информацию в пресс-службе администрации города URA.RU смогли только в конце месяца.
«На пост замглавы по финансам назначена Ирина Пустовая, экс-заместитель главврача поликлиники №1. Кадровое решение было принято 20 августа. Батракова покинула пост 19 августа», — уточнили в ведомстве.
По данным источников агентства в администрации Сургута, Слепов, много лет работавший главврачом поликлиники, предпочел видеть посту главы депфина человека, которому может доверять. «Несмотря на все усилия клана экс-главы города Андрея Филатова, его ставленница Батракова не смогла сохранить должность и покинула администрацию. Кандидатура Пустовой была одобрена и главой депфина ХМАО Верой Дюдиной (встреча проходила 5 августа), и в депполитики — в противном случае назначение бы не состоялось», — пояснил инсайдер. В администрации города информацию подтвердили.
Ранее URA.RU писало, что уволенные из администрации Сургута чиновники устроили прощальную вечеринку. В их числе была экс-глава депфина Батракова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!