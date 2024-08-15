15 августа 2024

Уволенные чиновники из клана экс-мэра Сургута устроили прощальную вечеринку. Инсайд

Вице-мэры Сургута устроили прощальные посиделки в ресторане, отмечая отставку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэры Сургута устроили прощальные посиделки
Вице-мэры Сургута устроили прощальные посиделки Фото:

Увольняющиеся из администрации Сургута (ХМАО) вице-мэры устроили себе прощальную вечеринку. По данным источника URA.RU, члены опального клана экс-главы города Андрея Филатова Людмила Батракова (финансы), Михаил Гуменюк (внупол) и Виталий Шаров (строительство) собрались отмечать грустный праздник в топовом ресторане «Веранда».

«В „Веранде“ устроили прощальные посиделки вице-мэры Сургута Батракова, Гуменюк и Шаров. Гуменюк уже покинул пост, Шаров отправится с понедельника в отпуск с последующим увольнением, а Батракову новый градоначальник Максим Слепов вот-вот заменит на главного бухгалтера поликлиники, где он работал до избрания мэром», — отмечает инсайдер.

Как сообщает информатор в политбомонде города, блок Шарова пока перейдет к куратору ЖКХ Сергую Агафонову, известного своими тратами на семейный отдых в Турции. «К осени Слепов должен будет собрать новую команду. Сейчас он работает над новой структурой мэрии», — отмечает инсайдер.

Получить оперативный комментарий пресс-службы администрации Сургута не удалось. В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало об отставке вице-мэра Сургута Гуменюка. Градоначальник подыскивает ему замену, обсуждаются три возможных кандидата.

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Увольняющиеся из администрации Сургута (ХМАО) вице-мэры устроили себе прощальную вечеринку. По данным источника URA.RU, члены опального клана экс-главы города Андрея Филатова Людмила Батракова (финансы), Михаил Гуменюк (внупол) и Виталий Шаров (строительство) собрались отмечать грустный праздник в топовом ресторане «Веранда». «В „Веранде“ устроили прощальные посиделки вице-мэры Сургута Батракова, Гуменюк и Шаров. Гуменюк уже покинул пост, Шаров отправится с понедельника в отпуск с последующим увольнением, а Батракову новый градоначальник Максим Слепов вот-вот заменит на главного бухгалтера поликлиники, где он работал до избрания мэром», — отмечает инсайдер. Как сообщает информатор в политбомонде города, блок Шарова пока перейдет к куратору ЖКХ Сергую Агафонову, известного своими тратами на семейный отдых в Турции. «К осени Слепов должен будет собрать новую команду. Сейчас он работает над новой структурой мэрии», — отмечает инсайдер. Получить оперативный комментарий пресс-службы администрации Сургута не удалось. В мэрии не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало об отставке вице-мэра Сургута Гуменюка. Градоначальник подыскивает ему замену, обсуждаются три возможных кандидата.
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