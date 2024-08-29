Пьяная тюменка одним ударом ножа убила своего сожителя

Жительницу Упоровского района (Тюменская область) обвиняют в убийстве своего сожителя. По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения вонзила нож в грудь возлюбленного. Об этом сообщили в СК России по Тюменской области.
«По версии следствия, в дневное время 27 августа 2024 года в одном из домов, расположенных по улице Молодежная в деревне Черная Упоровского района Тюменской области, во время распития спиртных напитков между обвиняемой и ее 50-летним сожителем произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им один удар в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент женщину поместили под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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