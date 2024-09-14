Трамп заявил, что не хотел бы войны с Россией

Кандидат на выборах в США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что страна не должна вступать в военный конфликт с Россией. Он также критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, предупреждая избирателей о возможных последствиях ее избрания.
«Голосуя за [кандидата в президенты США от демократов] Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого», — заявил Трамп во время выступления в Лас-Вегасе, его слова передает ТАСС. Кроме того, он обвинил Харрис в намерении восстановить обязательный призыв в армию и отправить американскую молодежь на войну.
Ранее Дональд Трамп заявил, что способен урегулировать конфликт на Украине всего за одни сутки в случае своего возвращения в Белый дом. Он не предоставил подробностей плана, но выразил уверенность в его простоте при условии, что «люди будут знать, что им необходимо делать».
Также в Киеве существуют опасения, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США. Подобное может привести к остановке американской военной помощи. Существует также беспокойство, что победа республиканцев может привести к заключению мирного соглашения на условиях, более выгодных для России.
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