Три года назад помещение ресторана продавали за 23 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске почти в два раза выросла стоимость выставленного на продажу помещения ресторана «Остап Бендеръ». Сейчас заведение продают за 43 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«В продаже помещение под ресторан по улице Чайковского, 7. Стоимость объекта 43 000 000 рублей», — говорится в объявлении. На размещенных фотографиях видно, что ранее в помещении находился ресторан «Остап Бендеръ». Три года назад собственники продавали заведение за 23 миллиона рублей.

Двухэтажное помещение включает в себя три банкетных зала, в том числе летний свадебный. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, говорится в объявлении.

В челябинском ресторане «Остап Бендеръ» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. Элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы, рассказывали сотрудники полиции.

Помещение бывшего ресторана находился по улице Чайковского, 7 Скрин с сайта объявлений «Авито»

Помещение включает в себя три зала Скрин с сайта объявлений «Авито»

Стоимость помещения сейчас составляет 43 миллиона рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»