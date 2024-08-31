31 августа 2024

Стоимость помещения ресторана «Остап Бендеръ» в Челябинске выросла в два раза. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Остап Бендер. Челябинск, ресторан остап бендер
Три года назад помещение ресторана продавали за 23 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Челябинске почти в два раза выросла стоимость выставленного на продажу помещения ресторана «Остап Бендеръ». Сейчас заведение продают за 43 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«В продаже помещение под ресторан по улице Чайковского, 7. Стоимость объекта 43 000 000 рублей», — говорится в объявлении. На размещенных фотографиях видно, что ранее в помещении находился ресторан «Остап Бендеръ». Три года назад собственники продавали заведение за 23 миллиона рублей.

Двухэтажное помещение включает в себя три банкетных зала, в том числе летний свадебный. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, говорится в объявлении.

В челябинском ресторане «Остап Бендеръ» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. Элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы, рассказывали сотрудники полиции.

Помещение бывшего ресторана находился по улице Чайковского, 7
Помещение бывшего ресторана находился по улице Чайковского, 7
Помещение включает в себя три зала
Помещение включает в себя три зала
Стоимость помещения сейчас составляет 43 миллиона рублей
Стоимость помещения сейчас составляет 43 миллиона рублей

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В Челябинске почти в два раза выросла стоимость выставленного на продажу помещения ресторана «Остап Бендеръ». Сейчас заведение продают за 43 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «В продаже помещение под ресторан по улице Чайковского, 7. Стоимость объекта 43 000 000 рублей», — говорится в объявлении. На размещенных фотографиях видно, что ранее в помещении находился ресторан «Остап Бендеръ». Три года назад собственники продавали заведение за 23 миллиона рублей. Двухэтажное помещение включает в себя три банкетных зала, в том числе летний свадебный. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, говорится в объявлении. В челябинском ресторане «Остап Бендеръ» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. Элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы, рассказывали сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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