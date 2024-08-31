В Челябинске почти в два раза выросла стоимость выставленного на продажу помещения ресторана «Остап Бендеръ». Сейчас заведение продают за 43 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».
«В продаже помещение под ресторан по улице Чайковского, 7. Стоимость объекта 43 000 000 рублей», — говорится в объявлении. На размещенных фотографиях видно, что ранее в помещении находился ресторан «Остап Бендеръ». Три года назад собственники продавали заведение за 23 миллиона рублей.
Двухэтажное помещение включает в себя три банкетных зала, в том числе летний свадебный. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, говорится в объявлении.
В челябинском ресторане «Остап Бендеръ» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. Элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и соседние дворы, рассказывали сотрудники полиции.
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