01 сентября 2024
31 августа 2024

В ХМАО резко упали цены авиабилетов в Сочи в бархатный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены авиабилетов из ХМАО в Сочи упали в цене на 70%
Цены авиабилетов из ХМАО в Сочи упали в цене на 70% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты до Сочи в бархатный сезон. Стоимость рейса из Сургута ближе к середине сентября упала в цене более чем на 70%.

«Стоимость перелета из Сургута в Сочи в одну сторону на 10 сентября составляет около пяти тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, цена была около 18,5 тысяч. Улететь к берегу Черного моря в течение сентября можно также выгодно — примерно за 6-7 тысяч рублей.

Перелеты из Нижневартовска в Сочи обойдутся немного дороже. В сентябре самые дешевые билеты отсюда стоят около 6 тысяч рублей. А рейсы на начало октября — уже около 12 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО планируют путешествовать в бархатный сезон по России. По информации сервиса «Туту.ру», больше всего югорчан решили лететь именно в Сочи.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты до Сочи в бархатный сезон. Стоимость рейса из Сургута ближе к середине сентября упала в цене более чем на 70%. «Стоимость перелета из Сургута в Сочи в одну сторону на 10 сентября составляет около пяти тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, цена была около 18,5 тысяч. Улететь к берегу Черного моря в течение сентября можно также выгодно — примерно за 6-7 тысяч рублей. Перелеты из Нижневартовска в Сочи обойдутся немного дороже. В сентябре самые дешевые билеты отсюда стоят около 6 тысяч рублей. А рейсы на начало октября — уже около 12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО планируют путешествовать в бархатный сезон по России. По информации сервиса «Туту.ру», больше всего югорчан решили лететь именно в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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