В ХМАО резко упали цены авиабилетов в Сочи в бархатный сезон

В Ханты-Мансийском автономном округе резко подешевели авиабилеты до Сочи в бархатный сезон. Стоимость рейса из Сургута ближе к середине сентября упала в цене более чем на 70%.
«Стоимость перелета из Сургута в Сочи в одну сторону на 10 сентября составляет около пяти тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно информации на сайте, цена была около 18,5 тысяч. Улететь к берегу Черного моря в течение сентября можно также выгодно — примерно за 6-7 тысяч рублей.
Перелеты из Нижневартовска в Сочи обойдутся немного дороже. В сентябре самые дешевые билеты отсюда стоят около 6 тысяч рублей. А рейсы на начало октября — уже около 12 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО планируют путешествовать в бархатный сезон по России. По информации сервиса «Туту.ру», больше всего югорчан решили лететь именно в Сочи.
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