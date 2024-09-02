В полиции проверили кому принадлежит найденная часть скелета
Жители Кунгура нашли часть скелета в канаве возле стадиона. Фотографию находки они опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
«У стадиона РМЗ в канаве лежит часть скелета», — написал автор поста. Пользователи соцсети предположили, что это отголоски 1990-х.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что полицейские провели проверку после обнаружения части скелета. Выяснилось, что это фрагмент учебного пособия.
Часть скелета лежала в канаве возле стадиона
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