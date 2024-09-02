02 сентября 2024

Пермяки обнаружили часть скелета в канаве в Кунгуре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции проверили кому принадлежит найденная часть скелета
В полиции проверили кому принадлежит найденная часть скелета Фото:

Жители Кунгура нашли часть скелета в канаве возле стадиона. Фотографию находки они опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«У стадиона РМЗ в канаве лежит часть скелета», — написал автор поста. Пользователи соцсети предположили, что это отголоски 1990-х.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что полицейские провели проверку после обнаружения части скелета. Выяснилось, что это фрагмент учебного пособия.

Часть скелета лежала в канаве возле стадиона
Часть скелета лежала в канаве возле стадиона
Фото:

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Жители Кунгура нашли часть скелета в канаве возле стадиона. Фотографию находки они опубликовали в сообществе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». «У стадиона РМЗ в канаве лежит часть скелета», — написал автор поста. Пользователи соцсети предположили, что это отголоски 1990-х. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что полицейские провели проверку после обнаружения части скелета. Выяснилось, что это фрагмент учебного пособия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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