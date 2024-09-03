Движение транспорта по улице Потемкина в Челябинске ограничено до 18 сентября из-за работ по ремонту теплотрассы. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.
«В связи с продолжением работ по капитальному ремонту теплотрассы до 18 сентября закрыто движение транспорта по улице Потемкина от улицы Выборгской до Горького», — говорится в сообщении. Городские власти призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в дорожной ситуации.
До 8 сентября будет ограничен проезд по правой полосе улицы Горького. Изменения затронут дорогу от дома №33 по улице Потемкина до дома №63 по улице Горького.
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