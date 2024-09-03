В Челябинске по улице Потемкина продлили закрытие движения. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение по Потемкина должны открыть после 18 сентября
Движение по Потемкина должны открыть после 18 сентября Фото:

Движение транспорта по улице Потемкина в Челябинске ограничено до 18 сентября из-за работ по ремонту теплотрассы. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«В связи с продолжением работ по капитальному ремонту теплотрассы до 18 сентября закрыто движение транспорта по улице Потемкина от улицы Выборгской до Горького», — говорится в сообщении. Городские власти призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в дорожной ситуации.

До 8 сентября будет ограничен проезд по правой полосе улицы Горького. Изменения затронут дорогу от дома №33 по улице Потемкина до дома №63 по улице Горького.

Водителей попросили заранее составлять маршрут
Водителей попросили заранее составлять маршрут
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение транспорта по улице Потемкина в Челябинске ограничено до 18 сентября из-за работ по ремонту теплотрассы. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «В связи с продолжением работ по капитальному ремонту теплотрассы до 18 сентября закрыто движение транспорта по улице Потемкина от улицы Выборгской до Горького», — говорится в сообщении. Городские власти призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в дорожной ситуации. До 8 сентября будет ограничен проезд по правой полосе улицы Горького. Изменения затронут дорогу от дома №33 по улице Потемкина до дома №63 по улице Горького.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...