Подчиненная экс-главы управления миграции УМВД ХМАО рассказала в суде, как у нее вымогали взятку

Свидетель в Ханты-Мансийском районном суде рассказала, что экс-глава управления миграции УМВД России по региону Оксана Семенова вымогала у нее взятку будучи ее начальницей. По словам югорчанки, когда она работала старшим инспектором в управлении, то получила премию и была вынуждена передать эти деньги Семеновой.
«В 2020 году я получила премию. Я на тот период была на рабочем месте. […] через какое-то время вбегает [коллега], молча на стол кладет бумажку, на бумажке написана сумма и говорит, что эту сумму нужно снять и отдать Оксане Александровне [Семеновой] во избежание проблем по службе», — передает слова свидетеля журналист URA.RU. Свидетель сняла в банкомате порядка 30 тысяч и передала в конверте подсудимой.
Также на суде дал показания застройщик «Норстрой» Шермахмад Норов. Он рассказал, что передал подсудимой денежное вознаграждение общей суммой более 230 тысяч рублей за оформление документов иностранным гражданам без очереди. Он обосновал это тем, что таким образом хотел лишь ускорить процесс регистрации рабочих и получение патентов, а за помощь он отблагодарил ее деньгами. В августе 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело за дачу взяток экс-главе управления миграции.
После допроса свидетелей судья объявил перерыв. Следующее заседание состоится 9 сентября.
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