Мэрия Снежинска ответила на просьбу не выселять из дома родителей бойца СВО

В администрации Снежинска Челябинской области ответили на просьбу родителей бойца СВО не выселять их из восстановленного ими дома. В мэрии заявили URA.RU, что опираются на решение суда и законных оснований предоставить семье Шарафутдиновых жилье нет.
«Действия администрации Снежинского городского округа в отношении гражданина Шарафутдинова С. М. основаны на действующем законодательстве РФ, нормативно-правовых актах Челябинской области и Снежинского городского округа и опираются на решение суда. Законные основания для предоставления семье Шарафутдиновых другого жилого помещения или продления проживания в занимаемом помещении отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе администрации уточнили, что сейчас в суде рассматривается апелляционная жалоба главы семьи на решение Снежинского городского суда от 3 июля 2024 года. Все действия мэрии будут производиться также в рамках закона, с учетом вынесенного в результате рассмотрения жалобы апелляционного определения.
Ранее семья Шарафутдиновых рассказала, что их принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой рядом со Снежинском. Их сын сын является бойцом СВО. Муж с женой не успели оформить документы на жилье, которое восстановили из полуразрушенной коробки старой школы без окон и крыши. Пенсионерам будет негде жить.
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