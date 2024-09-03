Мэрия Снежинска ответила на просьбу не выселять из дома родителей бойца СВО

Мэрия Снежинска выселит родителей бойца СВО из восстановленного ими дома

04 сентября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Администрация города сообщает, что опирается на решение суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В администрации Снежинска Челябинской области ответили на просьбу родителей бойца СВО не выселять их из восстановленного ими дома. В мэрии заявили URA.RU, что опираются на решение суда и законных оснований предоставить семье Шарафутдиновых жилье нет. «Действия администрации Снежинского городского округа в отношении гражданина Шарафутдинова С. М. основаны на действующем законодательстве РФ, нормативно-правовых актах Челябинской области и Снежинского городского округа и опираются на решение суда. Законные основания для предоставления семье Шарафутдиновых другого жилого помещения или продления проживания в занимаемом помещении отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации уточнили, что сейчас в суде рассматривается апелляционная жалоба главы семьи на решение Снежинского городского суда от 3 июля 2024 года. Все действия мэрии будут производиться также в рамках закона, с учетом вынесенного в результате рассмотрения жалобы апелляционного определения. Ранее семья Шарафутдиновых рассказала, что их принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой рядом со Снежинском. Их сын сын является бойцом СВО. Муж с женой не успели оформить документы на жилье, которое восстановили из полуразрушенной коробки старой школы без окон и крыши. Пенсионерам будет негде жить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Снежинска Челябинской области ответили на просьбу родителей бойца СВО не выселять их из восстановленного ими дома. В мэрии заявили URA.RU, что опираются на решение суда и законных оснований предоставить семье Шарафутдиновых жилье нет. «Действия администрации Снежинского городского округа в отношении гражданина Шарафутдинова С. М. основаны на действующем законодательстве РФ, нормативно-правовых актах Челябинской области и Снежинского городского округа и опираются на решение суда. Законные основания для предоставления семье Шарафутдиновых другого жилого помещения или продления проживания в занимаемом помещении отсутствуют», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации уточнили, что сейчас в суде рассматривается апелляционная жалоба главы семьи на решение Снежинского городского суда от 3 июля 2024 года. Все действия мэрии будут производиться также в рамках закона, с учетом вынесенного в результате рассмотрения жалобы апелляционного определения. Ранее семья Шарафутдиновых рассказала, что их принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой рядом со Снежинском. Их сын сын является бойцом СВО. Муж с женой не успели оформить документы на жилье, которое восстановили из полуразрушенной коробки старой школы без окон и крыши. Пенсионерам будет негде жить.