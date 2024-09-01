В челябинском поселке принудительно выселяют родителей бойца СВО

Семью принудительно выселяют из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Ближний Береговой рядом со Снежинском Челябинской области принудительно выселяют из дома семью Шарафутдиновых, чей сын является бойцом СВО. Они не успели оформить документы на жилье.

«Признать расторгнутым договор коммерческого найма жилого помещения. Выселить Шарафутдинова С. М., Шарафутдинову Ф.Ж. Предоставить им право временного пользования жилым помещением на шесть месяцев с даты вступления решения в законную силу», — указано в решении суда от 2023 года, сообщает сайт «74.ру».

В 2001 году Сибагат Шарафутдинов устроился на работу директором сельхозпредприятия в поселок, ему обещали построить коттедж, но обещание не выполнили. Мужчина ежедневно ездил по 70 километров в одну сторону, чтобы координировать работу предприятия. Тогда Сибагат попросил местного главу села отдать для семьи разрушенное здание бывшей начальной школы. Он лично за свой счет восстановил здание, выстроил две трехкомнатные квартиры и договорился, что одна из них будет принадлежать их семье. Но оформить в личную собственность не успел — сменился глава. В 2016 году они начали снимать свой дом по договору коммерческого найма, но год назад по решению суда семье выдали документы о выселении.

Сын Шарафутдиновых служит на Кавказе и регулярно был в командировках на СВО, у него служебное жилье. Дочь живет в Подмосковье. Пенсионерам после выселения будет негде жить. Семья просила у мэрии Снежинска продать им их же дом с учетом вложенных средств, но ответа не дождались.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Снежинска. Ответ будет опубликован после получения.