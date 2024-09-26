«Будет лучше, чем в Москве»: власти перезагрузили окраину «уральской Рублевки»

В Сысерти благоустроили парк и аллею у завода «Уралгидромаш»

26 сентября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

За лето парк преобразился до неузнаваемости Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сысерти, которую негласно называют «уральской Рублевкой» из-за обилия таунхаусов многих представителей областного истеблишмента, открыли парк и аллею рядом с заводом «Уралгидромаш». Свидетелем презентации стал корреспондент URA.RU. «За этим местом долгое время не ухаживали, поэтому его даже называли „Козьим парком“. Мы голосовали за его преображение, так что я очень рада, что парк у нас обновился, очень приятно здесь находиться», — поделилась жительница Сысерти Анна Тарасова. Новость по теме Десятки проектов из УрФО претендуют на федеральные миллионы Деньги (чуть больше 80 миллионов рублей) на реконструкцию пришли в регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За лето в парке и аллее появились детская площадка, место для игры в настольный теннис, воркаут-зона, скейт-парк, амфитеатр у воды, пешеходные дорожки, освещение, новые саженцы деревьев и видеонаблюдение. «Жители мне сказали, что почти как в Москве, — рассказал на открытии министр ЖКХ региона Николай Смирнов. — Я могу сказать: здесь будет лучше, чем в Москве, потому что парк будет жить и развиваться вместе с вами, сюда будут приезжать люди из близлежащих населенных пунктов для отдыха». На этом работы не закончатся. «Благоустройство включает в себя четыре этапа, мы реализовали всего лишь один. Этот парк будет расширяться в обе стороны: улицы Урицкого и исторического центра. И в перспективе мы планируем связать исторический центр города с парком и аллей „Уралгидромаш“, чтобы замкнуть кольцо благоустройства вокруг Сысерти», — отметил мэр Дмитрий Нисковских. На открытии парка побывал гонщик и депутат свердловского заксо Сергей Карякин, который вместе с детьми сделал зарядку Фото: Размик Закарян © URA.RU Новую инфраструктуру министр Смирнов оценил лично, сыграв в настольный теннис Фото: Размик Закарян © URA.RU Преображение парка местные ждали долгое время Фото: Размик Закарян © URA.RU Благоустроенная территория будет развиваться и дальше Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти, которую негласно называют «уральской Рублевкой» из-за обилия таунхаусов многих представителей областного истеблишмента, открыли парк и аллею рядом с заводом «Уралгидромаш». Свидетелем презентации стал корреспондент URA.RU. «За этим местом долгое время не ухаживали, поэтому его даже называли „Козьим парком“. Мы голосовали за его преображение, так что я очень рада, что парк у нас обновился, очень приятно здесь находиться», — поделилась жительница Сысерти Анна Тарасова. Деньги (чуть больше 80 миллионов рублей) на реконструкцию пришли в регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За лето в парке и аллее появились детская площадка, место для игры в настольный теннис, воркаут-зона, скейт-парк, амфитеатр у воды, пешеходные дорожки, освещение, новые саженцы деревьев и видеонаблюдение. «Жители мне сказали, что почти как в Москве, — рассказал на открытии министр ЖКХ региона Николай Смирнов. — Я могу сказать: здесь будет лучше, чем в Москве, потому что парк будет жить и развиваться вместе с вами, сюда будут приезжать люди из близлежащих населенных пунктов для отдыха». На этом работы не закончатся. «Благоустройство включает в себя четыре этапа, мы реализовали всего лишь один. Этот парк будет расширяться в обе стороны: улицы Урицкого и исторического центра. И в перспективе мы планируем связать исторический центр города с парком и аллей „Уралгидромаш“, чтобы замкнуть кольцо благоустройства вокруг Сысерти», — отметил мэр Дмитрий Нисковских.