03 сентября 2024

Челябинец не смог вернуть брошенный автомобиль после эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуатор. Челябинск., эвакуатор
Брошенный автомобиль эвакуировали на спецстоянку (фото из архива) Фото:

Владелец брошенного автомобиля в Челябинске не смог вернуть эвакуированную машину, которая долго стояла заброшенной на тротуаре возле многоквартирного дома. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

«Собственнику направлено уведомление о необходимости убрать автомобиль, а в случае невыполнения требования, транспортное средство будет перемещено в принудительном порядке на стоянку. Каких-либо действий от собственника не последовало и в октябре 2023 года на основании решения комиссии Seat Toledo был эвакуирован. Суд признал соблюденным порядок Управлением благоустройства Челябинска и вынес решение об отказе в удовлетворении требований владельца вернуть автомобиль», — уточнили URA.RU в пресс-службе суда.

Решение эвакуировать брошенный автомобиль было принято комиссей в сентябре 2023 года после поступления обращения от соседей. Собственника уведомили, но он машину не убрал. Тогда седан забрал эвакуатор. Владелец обратился в суд, требуя признать это решение незаконным и вернуть машину, но суд ему отказал. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец брошенного автомобиля в Челябинске не смог вернуть эвакуированную машину, которая долго стояла заброшенной на тротуаре возле многоквартирного дома. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. «Собственнику направлено уведомление о необходимости убрать автомобиль, а в случае невыполнения требования, транспортное средство будет перемещено в принудительном порядке на стоянку. Каких-либо действий от собственника не последовало и в октябре 2023 года на основании решения комиссии Seat Toledo был эвакуирован. Суд признал соблюденным порядок Управлением благоустройства Челябинска и вынес решение об отказе в удовлетворении требований владельца вернуть автомобиль», — уточнили URA.RU в пресс-службе суда. Решение эвакуировать брошенный автомобиль было принято комиссей в сентябре 2023 года после поступления обращения от соседей. Собственника уведомили, но он машину не убрал. Тогда седан забрал эвакуатор. Владелец обратился в суд, требуя признать это решение незаконным и вернуть машину, но суд ему отказал. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...