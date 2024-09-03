Челябинец не смог вернуть брошенный автомобиль после эвакуации

04 сентября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Брошенный автомобиль эвакуировали на спецстоянку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец брошенного автомобиля в Челябинске не смог вернуть эвакуированную машину, которая долго стояла заброшенной на тротуаре возле многоквартирного дома. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. «Собственнику направлено уведомление о необходимости убрать автомобиль, а в случае невыполнения требования, транспортное средство будет перемещено в принудительном порядке на стоянку. Каких-либо действий от собственника не последовало и в октябре 2023 года на основании решения комиссии Seat Toledo был эвакуирован. Суд признал соблюденным порядок Управлением благоустройства Челябинска и вынес решение об отказе в удовлетворении требований владельца вернуть автомобиль», — уточнили URA.RU в пресс-службе суда. Решение эвакуировать брошенный автомобиль было принято комиссей в сентябре 2023 года после поступления обращения от соседей. Собственника уведомили, но он машину не убрал. Тогда седан забрал эвакуатор. Владелец обратился в суд, требуя признать это решение незаконным и вернуть машину, но суд ему отказал. На данный момент решение суда в законную силу не вступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец брошенного автомобиля в Челябинске не смог вернуть эвакуированную машину, которая долго стояла заброшенной на тротуаре возле многоквартирного дома. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. «Собственнику направлено уведомление о необходимости убрать автомобиль, а в случае невыполнения требования, транспортное средство будет перемещено в принудительном порядке на стоянку. Каких-либо действий от собственника не последовало и в октябре 2023 года на основании решения комиссии Seat Toledo был эвакуирован. Суд признал соблюденным порядок Управлением благоустройства Челябинска и вынес решение об отказе в удовлетворении требований владельца вернуть автомобиль», — уточнили URA.RU в пресс-службе суда. Решение эвакуировать брошенный автомобиль было принято комиссей в сентябре 2023 года после поступления обращения от соседей. Собственника уведомили, но он машину не убрал. Тогда седан забрал эвакуатор. Владелец обратился в суд, требуя признать это решение незаконным и вернуть машину, но суд ему отказал. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.