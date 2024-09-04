ВСУ потеряли под Курском 450 человек и 17 бронемашин

04 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Успешно отражены две атаки ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ потеряли за минувшие сутки в Курской области 450 человек и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России. Среди потерянной украинскими войсками техники — танк, БМП и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе французского и американского производства. Успешно отражены атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки. Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ потеряли за минувшие сутки в Курской области 450 человек и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России. Среди потерянной украинскими войсками техники — танк, БМП и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе французского и американского производства. Успешно отражены атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки. Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.