ВСУ потеряли под Курском 450 человек и 17 бронемашин

Успешно отражены две атаки ВСУ
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ потеряли за минувшие сутки в Курской области 450 человек и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России.
Среди потерянной украинскими войсками техники — танк, БМП и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе французского и американского производства. Успешно отражены атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки. Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.