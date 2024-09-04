ВСУ потеряли под Курском 450 человек и 17 бронемашин

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Успешно отражены две атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли за минувшие сутки в Курской области 450 человек и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России.

Среди потерянной украинскими войсками техники — танк, БМП и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе французского и американского производства. Успешно отражены атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки. Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.

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ВСУ потеряли за минувшие сутки в Курской области 450 человек и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны России. Среди потерянной украинскими войсками техники — танк, БМП и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских орудия, в том числе французского и американского производства. Успешно отражены атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки. Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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