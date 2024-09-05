Десятки человек прощаются с 11-летней школьницей, зверски убитой тагильским душегубом. Фото, видео

В Нижнем-Тагиле прощаются с 11-летней школьницей, убитой ветераном СВО

06 сентября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Проститься с девочкой пришли соседи и другие неравнодушные горожане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось прощание с убитой 11-летней школьницей. Десятки человек пришли к храму Воскресения Христова на улице Лесной, 20, чтобы проститься с девочкой, передает корреспондент URA.RU. Отпевание проходит в большом храме. Перед прощанием отец попросил сотрудников ритуальной службы показать ему тело дочери. По его словам, со дня трагедии он ни разу его не видел. С погибшей пришли проститься ее соседи — жильцы общежития на Юности, 39 — и горожане, которых тронула смерть девочки. Некоторые до сих пор не верят в произошедшее. В конце августа отец девочки обратился в полицию с заявлением о пропажи ребенка. 3 сентября тело нашли в подвали общежития на Юности, 39, где жила малышка. По данным СК, ее зверски изнасиловали и убили. Главным подозреваемым стал — ветеран спецоперации на Украине Владимир Александров, который пытался скрыться от правоохранителей, улетев в Москву. Оперативники задержали его в столичном аэропорту и вернули в Нижний Тагил. Он признался в содеянном и попал в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее о трагедии — в специальном сюжете агентства. Фото: Артем Нилов © URA.RU Фото: Артем Нилов © URA.RU Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось прощание с убитой 11-летней школьницей. Десятки человек пришли к храму Воскресения Христова на улице Лесной, 20, чтобы проститься с девочкой, передает корреспондент URA.RU. Отпевание проходит в большом храме. Перед прощанием отец попросил сотрудников ритуальной службы показать ему тело дочери. По его словам, со дня трагедии он ни разу его не видел. С погибшей пришли проститься ее соседи — жильцы общежития на Юности, 39 — и горожане, которых тронула смерть девочки. Некоторые до сих пор не верят в произошедшее. В конце августа отец девочки обратился в полицию с заявлением о пропажи ребенка. 3 сентября тело нашли в подвали общежития на Юности, 39, где жила малышка. По данным СК, ее зверски изнасиловали и убили. Главным подозреваемым стал — ветеран спецоперации на Украине Владимир Александров, который пытался скрыться от правоохранителей, улетев в Москву. Оперативники задержали его в столичном аэропорту и вернули в Нижний Тагил. Он признался в содеянном и попал в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее о трагедии — в специальном сюжете агентства.