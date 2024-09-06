После убийства 11-летней дочери тагильчанин перестал верить в Бога

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина убит горем: он в одночасье потерял жену и дочь
Мужчина убит горем: он в одночасье потерял жену и дочь Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU.

Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни.

Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.

Знакомые и друзья назвали девочку очень скромным и добрым ребенком
Знакомые и друзья назвали девочку очень скромным и добрым ребенком
Перед погребением Настю отпели в храме
Перед погребением Настю отпели в храме
Проводить девочку в последний путь пришло много людей
Проводить девочку в последний путь пришло много людей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU. Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни. Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...