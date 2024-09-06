После убийства 11-летней дочери тагильчанин перестал верить в Бога

После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU.
Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни.
Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.
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Фото URA.RU
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После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU. Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни. Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.