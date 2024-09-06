После убийства 11-летней дочери тагильчанин перестал верить в Бога

06 сентября 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Мужчина убит горем: он в одночасье потерял жену и дочь Фото: Артем Нилов, URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU. Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни. Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU. Знакомые и друзья назвали девочку очень скромным и добрым ребенком Фото URA.RU Перед погребением Настю отпели в храме Фото URA.RU Проводить девочку в последний путь пришло много людей Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После убийства 11-летней дочери ее отец перестал верить в Бога. Такое заявление он сделал во время прощания с девочкой в Нижнем Тагиле, его слова передает корреспондент URA.RU. Раздавленный горем мужчина сначала заявил, что больше не хочет работать (он сотрудник «Уралвагонзавода», — прим.URA.RU). «Я в Бога больше не буду верить», — также сказал он на похоронах. Друзья попытались его утешить. «Перестань, значит, так должно было случиться. Тебе нельзя духом падать. Будешь дальше работать, двигаться, а если упадешь, то все, пропадешь», — сказал один из товарищей. Напомним, что мужчина в один месяц потерял и дочь, и жену — она скончалась в июле от тяжелой болезни. Обвинение в убийстве четвероклассницы предъявлено соседу семьи по общежитию, ветерану ЧВК «Вагнер» Владимиру Александрову. Он признался в совершении преступления и показал, как все было, на следственном эксперименте. Мужчина пытался замести следы и скрыться, улетев в Москву, но был задержан и заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.