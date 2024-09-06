«Бородачи в тапочках» назвались «Ахматом» и напали на бойцов СВО: что известно о потасовке

В РФ призвали наказать «бородачей в тапочках», которые напали на бойцов СВО
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Вооруженные люди остановили колонну автомобилей бойцов "Эспаньолы"
Вооруженные люди остановили колонну автомобилей бойцов "Эспаньолы" Фото:

Ранее, 3 сентября, в районе Углегорска колонна бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола» была остановлена вооруженными людьми, назвавшимися представителями различных силовых структур, среди которых были бойцы чеченского батальона «Ахмат». Нападавшие угрожали военным. В России призвали к правовой оценке данного инцидента. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале.

Инцидент с нападением на бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола»

3 сентября произошел инцидент, когда колонна бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола», участвующих в специальной военной операции на Украине, была остановлена вооруженными неизвестными. Как сообщили сами участники «Эспаньолы», из блокировавших их автомобилей без номеров вышли «бородатые люди в штатском и в тапочках», которые стали угрожать бойцам.

Некоторые из нападавших представились сотрудниками Росгвардии, военной комендатуры, прокуратуры, а также бойцами чеченского батальона «Ахмат». Также часть незнакомцев заявила, что якобы представляют Следственный комитет РФ. По словам бойцов «Эспаньолы», им пришлось готовить оружие в ответ на угрозы со стороны «бородачей в тапочках».

Остановившие колонну "Эспаньолы" представились бойцами батальона "Ахмат"
Остановившие колонну "Эспаньолы" представились бойцами батальона "Ахмат"
Фото:

Предполагаемые причины конфликта

В самом корпусе «Эспаньола» предположили, что конфликт мог быть связан с недавним дорожным происшествием. Бойцы обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Реакция в России

Произошедший инцидент вызвал широкий общественный резонанс в России. Многие призвали к наказанию «бородачей в тапочках», угрожавших бойцам СВО. Автор Telegram-канала «Два майора» отметил, что действиям этих людей должна быть дана правовая оценка, так как их поведение «отрицательно сказывается на репутации» главы Чечни Рамзана Кадырова.

В сообщении канала говорится, что эти мужчины должны понести наказание за «неприемлемое поведение» и, возможно, принести публичные извинения. В целом, инцидент вызвал широкий резонанс и требования привлечь его участников к ответственности.

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Ранее, 3 сентября, в районе Углегорска колонна бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола» была остановлена вооруженными людьми, назвавшимися представителями различных силовых структур, среди которых были бойцы чеченского батальона «Ахмат». Нападавшие угрожали военным. В России призвали к правовой оценке данного инцидента. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Инцидент с нападением на бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола» 3 сентября произошел инцидент, когда колонна бойцов добровольческого корпуса «Эспаньола», участвующих в специальной военной операции на Украине, была остановлена вооруженными неизвестными. Как сообщили сами участники «Эспаньолы», из блокировавших их автомобилей без номеров вышли «бородатые люди в штатском и в тапочках», которые стали угрожать бойцам. Некоторые из нападавших представились сотрудниками Росгвардии, военной комендатуры, прокуратуры, а также бойцами чеченского батальона «Ахмат». Также часть незнакомцев заявила, что якобы представляют Следственный комитет РФ. По словам бойцов «Эспаньолы», им пришлось готовить оружие в ответ на угрозы со стороны «бородачей в тапочках». Предполагаемые причины конфликта В самом корпусе «Эспаньола» предположили, что конфликт мог быть связан с недавним дорожным происшествием. Бойцы обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Реакция в России Произошедший инцидент вызвал широкий общественный резонанс в России. Многие призвали к наказанию «бородачей в тапочках», угрожавших бойцам СВО. Автор Telegram-канала «Два майора» отметил, что действиям этих людей должна быть дана правовая оценка, так как их поведение «отрицательно сказывается на репутации» главы Чечни Рамзана Кадырова. В сообщении канала говорится, что эти мужчины должны понести наказание за «неприемлемое поведение» и, возможно, принести публичные извинения. В целом, инцидент вызвал широкий резонанс и требования привлечь его участников к ответственности.
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