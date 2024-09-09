Какую картошку ни в коем случае нельзя есть

Шеф-повар Астафьев: зеленый картофель нельзя употреблять в пищу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленый картофель содержит соланин, который является ядовитым веществом
Зеленый картофель содержит соланин, который является ядовитым веществом Фото:

Зеленый цвет картофеля говорит о том, что она может быть ядовита. Такую картошку ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Об этом сообщил шеф-повар Глеб Астафьев.

«Цвет для картофеля важен. Зеленый означает, что вы пришли к ядовитой картошке», — заявил Астафьев в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает «Лента.ру». Эксперт заявил, что есть картошку, которая позеленела, категорически не рекомендуется, поскольку такой овощ содержит соланин — ядовитое органическое соединение.

Астафьев отметил, что от одной картофелины не произойдет ничего критического, но чем больше зеленой картошки съесть, тем хуже это отобразится на здоровье. Шеф-повар добавил, что аналогично опасно употреблять в пищу позеленевшие помидоры. Он заключил, что в них также присутствует соланин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зеленый цвет картофеля говорит о том, что она может быть ядовита. Такую картошку ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Об этом сообщил шеф-повар Глеб Астафьев. «Цвет для картофеля важен. Зеленый означает, что вы пришли к ядовитой картошке», — заявил Астафьев в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает «Лента.ру». Эксперт заявил, что есть картошку, которая позеленела, категорически не рекомендуется, поскольку такой овощ содержит соланин — ядовитое органическое соединение. Астафьев отметил, что от одной картофелины не произойдет ничего критического, но чем больше зеленой картошки съесть, тем хуже это отобразится на здоровье. Шеф-повар добавил, что аналогично опасно употреблять в пищу позеленевшие помидоры. Он заключил, что в них также присутствует соланин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...