Зеленый цвет картофеля говорит о том, что она может быть ядовита. Такую картошку ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Об этом сообщил шеф-повар Глеб Астафьев.
«Цвет для картофеля важен. Зеленый означает, что вы пришли к ядовитой картошке», — заявил Астафьев в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает «Лента.ру». Эксперт заявил, что есть картошку, которая позеленела, категорически не рекомендуется, поскольку такой овощ содержит соланин — ядовитое органическое соединение.
Астафьев отметил, что от одной картофелины не произойдет ничего критического, но чем больше зеленой картошки съесть, тем хуже это отобразится на здоровье. Шеф-повар добавил, что аналогично опасно употреблять в пищу позеленевшие помидоры. Он заключил, что в них также присутствует соланин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.